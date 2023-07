L’assassino arriva a mani giunte E il suo interrogatorio è un delirio

Andrea Marchionni, assassino 47enne reo confesso di Marina Luzi, scende a mani giunte dal furgone della penitenziaria, entra nell’androne del tribunale di Urbino, raggiunge l’aula dell’interrogatorio fissato per lui, ieri mattina, e una volta seduto davanti al gip, assistito dal suo legale, inizia un racconto che è una specie di delirio, in cui i tratti di logicità, a quanto è trapelato ieri – nessuno ha riferito nulla delle tre ore di dichiarazioni – risulterebbero davvero rari. Una deposizione, di fronte alle domande del gip Francesca D’Orazio e del pm Simonetta Catani, che non ha quindi risolto il mistero del movente, forse perchè tutto rientra nella follia di un uomo che si è accanito, senza motivo reale concreto, contro la cognata, uccidendola con un colpo solo, alla fronte, lo scorso martedì mattina. L’uomo era sceso dal suo appartamento, al primo piano di una bifamigliare nella campagna di Fossombrone, in via Pirandello, fino a piano terra, dove abita il fratello Enrico con la piccola bambina e la compagna Marina. L’uomo ha sparato alla fronte della cognata con la Beretta che deteneva regolarmente, per uso sportivo.

Il gip lo ha ascoltato per alcune ore, poi è ritirato in camera di consiglio, per scrivere l’ordinanza. Che convalida l’arresto dell’uomo fatto martedì scorso dai carabinieri di Fossombrone assieme a quelli di Pesaro, guidati dal comandante del Nucleo Investigativo Giuseppe Beltempo, e impone la custodia cautelare in carcere per il 47enne ex falegname, che dunque è stato riportato nella sua cella di Villa Fastiggi.

Marchionni aveva lo sguardo perso, e all’uscita dal tribunale è sembrato ancora più assente, dopo la lunga deposizione. Se il suo delirio verrà confermato nei contenuti dell’ordinanza del gip, potrebbe essere richiesta da parte della difesa o della stessa procura una perizia sulla infermità mentale, come avvenuto di recente in città per il delitto di Pierpaolo Panzieri. E’ soprattutto su questo, probabilmente, che si giocherà il processo.

