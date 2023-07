L’assassino e i suoi complotti "Marina e altri mi perseguitavano Io contagiato dai loro vaccini"

"Le ho sparato alla testa per non farla soffrire". Nella sua agghiacciante follia, Andrea Marchionni spiega ai carabinieri perchè ha scelto martedì scorso quel modo per uccidere Marina Luzi, la compagna 40enne di suo fratello Enrico, la donna che lui – nella deposizioni fatte e riportate nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dopo l’interrogatorio di venerdì scorso dal gip Francesca D’Orazio del tribunale di Urbino – definisce chiaramente essere una sorta di suo nemico, che per giunta lo perseguita.

Il gip, che ha convalidato l’arresto e deciso di tenere in carcere l’ex falegname con l’hobby della pittura, ricostruisce sulla base del verbale stilato dai carabinieri dopo il fatto avvenuto in via Pirandello, nella campagna di Fossombrone, le deliranti giustificazioni che Marchionni porta, a giustificazione del delitto. Lo stesso delirio che in parte sarebbe emerso anche durante l’interrogatorio di venerdì scorso proprio davanti al gip, quando lui si è presentato a mani giunte, scendendo dal furgone degli agenti, che lo scortavano in tribunale.

Marina, nella mente sconquassata del cognato, era il suo nemico per una serie di motivi. Marina secondo Marchionni apparteneva alla massoneria, "Marina, con altri – dice Marchionni ai carabinieri subito dopo il fatto – è stata la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche… Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, hanno contribuito ad aumentare i miei malesseri fisici... Stanchezza, disturbi all’orecchio, dolori fisici alle gambe, bruciature alla testa, insonnia..."

"Da due anni – lamenta l’uomo riferendosi a questa sorta di ’gruppo’ suo nemico, che non si è capito da chi altri sarebbe formato, oltre a Marina – mi perseguitano, e sono stanco. I motivi del mio gesto li trovate nel mio pc e in una chiavetta Usb". Gli stessi che i carabinieri, guidati dal capitano del nucleo investigativo Giuseppe Beltempo, hanno sequestrato, e che la procura farà analizzare dando l’incarico a dei periti informatici.

"La massoneria – continua Marchionni – è coinvolta nella vicenda Covid e il vaccino contiene sostanze dannose per la salute, dispositivi elettronici talmente piccoli da non essere visti ad occhio nudo e Marina Luzi insieme ad altre persone hanno operato per contagiarmi e procurarmi danni fisici con questi dispositivi che sono a tutti gli effetti armi biologiche".

Il gip evidenzia anche come Marchionni abbia "lucidamente approfittato del fatto che Marina fosse sola", prima di agire. Una determinazione precisa, che aveva un unico obiettivo, poi purtroppo raggiunto.

"Le circostanze e le modalità di azione – continua il gip – rivelano l’indifferenza mostrata dal Marchionni verso il valore della vita umana": per questo il gip sceglie di applicare il carcere, come misura cautelare, e non altri modi alternativi (tipo arresti domiciliari o simili) come unico strumento per evitare che il 47enne compia altri atti violenti, "tenuto conto peraltro – argomenta il giudice D’Orazio – delle persone da lui additate come causa del suo malessere fisco ed emotivo". Insomma, se restasse in libertà, il pericolo è che potrebbe rivolgere il suo odio al resto del "gruppo", dal quale lui ha detto di essere perseguitato.

"La sua spiccata pericolosità sociale è anche dimostrata – scrive ancora il gip – dalla assoluta freddezza dimostrata nel compiere un gesto così efferato e la totale incapacità dimostrata dall’indagato di controllare pulsioni ed istinti legati alla volontà di tutelarsi da presunte persecuzioni, anche a costo di sacrificare la vita di una giovane donna". Marina quindi nella sua mente andava eliminata. L’unica "pietà" per lei, quella di "non farla soffrire".

