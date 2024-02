L’asse Fano-Grosseto. Galleria della Guinza, ripartono i lavori dell’eterna incompiuta

Aveva scalzato dal podio, e non era facile, la Salerno-Reggio Calabria. Al primo posto delle incompiute d’Italia c’era, anzi, ancora c’è la galleria della Guinza lungo la E78 Fano-Grosseto, tra Marche e Umbria. Solo che lo scettro sta per perderlo. Ieri Anas ha affidato i lavori per completare il tunnel e renderlo percorribile. Mancava la banda, ma l’evento è sembrato storico. Tre regioni, Marche, Umbria e Toscana ed un commissario straordinario nominato ad hoc dal governo Draghi, Massimo Simonini, hanno messo insieme volontà e testardaggine per convincere chi governa a metterci dei soldi, subito 90 milioni di euro e altri sessanta a disposizione, per riuscire nell’impresa. Che è ardua. Quella di far sbalzare dal podio delle vergogne l’incompiuta galleria della Guinza, sei chilometri di lunghezza ancora allo stato grezzo che collega un bosco ad un bosco, anello di congiunzione però tra Est e Ovest, porti di Ancona e Livorno, già ipotizzata da Napoleone nel 1806 ma poi lasciata perdere per mancanza di tempo dovendo conquistare la Prussia.

Ma serve un rapido riepilogo della strada E78 o Fano-Grosseto. Nasce da un’idea tutta interna alla Dc degli anni ’70, guidata dal pesarese Arnaldo Forlani. I lavori partono da Fano e arrivano nel 1982 a Santo Stefano di Gaifa, comune di Urbino, 32 chilometri a quattro corsie. Poi si fermano, per mancanza di soldi. Riprendono quasi 8 anni dopo ma non da lì. No, troppo facile. Si va a bucare la montagna a 30 chilometri di distanza dalla strada a 4 corsie ferma a Santo Stefano di Gaifa, spendendoci 35 miliardi di lire perché, questo era il ragionamento, una volta fatta la galleria si farà più speditamente il resto della strada. Errore. I lavori sono proseguiti a spizzichi e bocconi fino al 2004 per allargare il tunnel e fare due ponti di collegamento alla Guinza ma senza finirli. Da quel momento, malgrado tutte le autorizzazioni ambientali arrivate dal ministero per il progetto definitivo, non sono mai stati trovati i soldi per costruire i 32 chilometri mancanti tra Santo Stefano di Gaifa e la galleria della Guinza. Anzi, se c’erano sono stati dirottati nel 2012 dalla giunta regionale Spacca verso la Quadrilatero, una strada che collega l’Umbria con l’Anconetano lasciando la Fano-Grosseto in sala d’attesa, con una galleria abbandonata e diventata di volta in volta una segheria industriale, un ritrovo per i rave, deposito attrezzi e rifiugio di lupi e cinghiali.

Fino a quando, nel 2021, il governo Draghi decide di considerare la Fano-Grosseto, sotto la spinta delle forze politiche dei territori, una "strada di elevato grado di complessità progettuale e di particolare difficoltà esecutiva o attuativa". Per cui viene nominato un commissario straordinario. Si tratta dell’ingegner Massimo Simonini, già amministratore delegato Anas. Che non perde tempo, mettendosi in testa di riuscire a cancellare la polvere dal progetto definitivo chiuso a chiave in un armadio della Provincia con tutti i timbri necessari per procedere con l’appalto dei lavori. Simonini trova poi nell’assessore alle infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli, di Pesaro, un credente della prima ora nella Fano-Grosseto e insieme coinvolgono ancora di più Umbria e Toscana per procedere insieme nel chiedere soldi e via libera a governo, ministero e Anas. Il 26 novembre 2022, Baldelli chiede di tornare al progetto originario a quattro corsie e non più a due come voleva il governo Renzi col ministro Del Rio ottenendo anche quel via libera. Trovare i soldi poi è una questione di volontà politica che le Marche del governatore Acquaroli hanno buon gioco ad ottenere dal governo Meloni: il 27 dicembre 2022 altri 80 milioni di fondi per appaltare i lavori della galleria della Guinza (fine lavori nel 2026, con un unico senso di marcia verso l’Umbria), avviare la progettazione della seconda canna della Guinza per consentire di far arrivare il traffico anche in senso contrario, procedere col progetto esecutivo per i lotti rimanenti. La tabella di marcia sembra serrata perché l’opera lo richiede. Peccato che ci siano voluti 30 anni per capirlo.