L’assedio di Sarajevo sul palco del Politeama con "Pazi Snajper"

Si conclude con ‘Pazi Snajper, attenzione cecchino’ la XX edizione della Scuola di Pace ‘Carlo Urbani’ di Fano. Uno spettacolo che a trent’anni dall’inizio dell’assedio sulla città di Sarajevo (1992-2022) svela non solo tutta la ferocia e disumanità della guerra nei Balcani ma ne mostra in parallelo l’attualità sul fronte dell’Ucraina. Sul palco domani alle 17 al Cinema teatro Politeama di Fano (inserito all’interno del programma della "Primavera della Legalità 2023", ingresso libero a offerta, senza prenotazione. Infotel 3911485502) Sandro Fabiani e Roberta Biagiarelli, quest’ultima attrice, autrice, documentarista, progettista teatrale, che nel 2002 ha fondato l’associazione culturale "Babelia & C.- progetti culturali".