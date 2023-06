L’assemblea dei prescelti Discarica, incontro a invito E la Digos blocca i cittadini

Gli abitanti di Riceci e di Petriano non devono impicciarsi della discarica. E questo vale anche per i giornalisti. Stiano alla larga. Spettacolo unico quello offerto ieri da Marche Multiservizi e dalla società Aurora srl (il patron della Cartiera Ciacci di San Marino ha il 60%), i quali hanno organizzato una riunione a porte chiuse (entravano solo quelli che erano d’accordo) all’agriturismo Ca Virginia di Borgo Massano per spiegare come sarà all’avanguardia la discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali tra Riceci e Montefabbri. Per evitare equivoci su chi ha il coltello dalla parte del manico, gli organizzatori hanno chiamato la polizia per tenere lontano ad almeno 100 metri i cittadini di Petriano che erano presenti con i cartelli di protesta.

Gli invitati, con le loro Audi, Mercedes, Suv di Jeep e Alfa Romeo, erano quelli sensibili al sì: Confindustria in prima linea con la presidente Alessandra Baronciani ("a noi serve una discarica per i nostri rifiuti, non mi interessa dove si faccia"), il sindaco di Urbino Maurizio Gambini che se l’è presa con Sgarbi perché si era dichiarato contrario, il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci ("nei mondi ideali non servirebbe la discarica ma noi siamo realisti e quindi serve"),e poi l’amministratore di Marche Multiservizi Tiviroli che ha parlato del progetto che li vede coinvolti e della grande occasione che avrà Petriano ("per compensazione ristruttureremo la chiesa di Riceci e faremo un centro polivalente al Gallo"), e poi i tecnici che hanno progettato la discarica, il tecnico che gestisce quella di Ca’ Asprete, Simone Sammaritani, dipendente della Cartiera Ciacci e diventato amministratore delegato di Aurora srl. Non c’era nessuno del consiglio d’amministrazione di Marche Multiservizi, o almeno non c’erano il presidente Andrea Pierotti, la consigliera Sara Mengucci e la consigliera Margherita Pedinelli, che al telefono ha detto: "Abbiamo ricevuto una mail tre giorni fa che ci informava della riunione, ma senza che nessuno ci abbia chiesto prima di convidere un giorno perché si potesse esser presenti. Prendere o lasciare. Siccome lavoro non ci sono andata".

Ma nel frattempo, si è appreso che il Pd starebbe organizzando una manifestazione di protestare contro l’ipotesi di una discarica a Riceci. E a Gallo da ieri, sono comparse le lenzuola ai balconi per protestare. La gente non vuole la discarica, il sindaco Fabbrizioli non ha partecipato alla riunione di Ca’ Virginia per marcare la distanza dall’argomento. Come a dire, non c’è più posto per la trattativa.

ro.da.