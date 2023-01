L’assessore a caccia di 130mila euro per migliorare l’accesso al museo civico

Migliorare l’accesso al museo civico del Palazzo Malatestiano e superare l’attuale barriera della rampa dei cavalli, scivolosa e a rischio caduta. L’assessore alla Cultura Cora Fattori è alla ricerca dei 130 mila euro "che serviranno – spiega – per realizzare la scala in legno da sovrapporre alla rampa dei cavalli, la piattaforma sollevatrice per i disabili e le rampe e i corridoi di accesso alla parte bassa della corte e al museo archeologico perché sulla ghiaia le carrozzine non vanno". Il progetto esiste già, ma va aggiornato e ripresentato alla Soprintendenza "che nel 2019 – ricorda Fattori – aveva dato un primo assenso informale. Al costo stimato di 130 mila euro siamo arrivati aumentando del 30% la cifra prevista nel 2019".

"Il museo –ricorda Fattori – è il centro della cultura fanese e renderlo accessibile credo sia un segnale importante. L’amministrazione comunale è oberata dai tanti bandi e lavori, occasioni arrivate con il Pnrr e che non si possono perdere. I Lavori pubblici sono assolutamente collaborativi e li ringrazio di cuore per quanto stanno facendo, orari e impegno ben oltre il loro dovere. Detto questo l’importanza dell’opera resta e faremo del nostro meglio per realizzarla, magari con l’aiuto della città che spero ne comprenda l’importanza culturale e civica".

Insomma dopo anni di silenzio, il museo civico di Palazzo Malatestiano torna al centro dell’attenzione politica per volontà dell’assessore alla Cultura Cora Fattori, che si è insediata da tre mesi e ha davanti a se, prima della fine della legislatura, solo un anno e mezzo di lavoro. Il primo impegno che si è assunta Fattori è di far conoscere il museo ai cittadini, accogliendo iniziative come "Risuonano i musei" che nei quattro appuntamenti organizzati all’inizio del mese di gennaio nella Pinacoteca civica, in collaborazione con Fano Jazz Network, ha registrato gli ingressi di sei mesi. Per Fattori l’obiettivo è quello di trasformare il Palazzo Malatestiano " in un luogo aperto alla città, interattivo e coinvolgente".

L’assessore ha anche chiesto di tenere aperti i cancelli di ingresso alla corte e al museo, prima spesso accostati anche in orario di apertura. Inoltre si torna a parlare del progetto di riqualificazione complessiva del Palazzo Malatestiano che prevede l’allargamento degli spazi attraverso il collegamento con l’adiacente Palazzo De Cuppis, le cui stanze nel corso del tempo sono state occupate dal giudice di pace, uffici comunali e associazioni.

"Siamo quasi pronti – assicura l’assessore Fattori – il progetto del Palazzo Malatestiano sarà presentato alla città tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo". In quella occasione si conosceranno contenuti, osti e tempi di realizzazione dell’opera.

Anna Marchetti