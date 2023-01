L’assessore che non ti aspetti ’Don Belloni’ spopola sui social

E’ proprio lui: Enzo Belloni vestito da parroco anche se il Carnevale è lontano. La foto sui social ha spopolato. A svelare l’arcano è lo stesso Belloni: "Farò l’attore: sono don Nereo nella commedia in vernacolo “ Na men leva cl’atra, e...“ della compagnia pantanese “Il Cavalcavia“. Il mio sarà un cammeo". L’appuntamento che promette sane risate è in calendario per il 15 gennaio a Mombaroccio, nel teatro comunale, alle 17. Per informazioni il telefono di riferimento è il 333 6292128.

Ma qual è la storia? "La commedia in 2 atti, scritta da Gabriele Morbidi, ha la regia di Albino Calcinari – dice Belloni –. Io sarò don Nereo. In pratica un evaso si rifugia, senza accorgersi in una canonica. Dal momento che i parrocchiani aspettavano l’arrivo del nuovo parroco lui riesce per un po’ a mischiare le carte. Ma quando arriverò io, il vero nuovo sacerdote... se ne vedranno delle belle".