L’assessore Conti: "La natura come cultura vera"

"Narrazione e partecipazione" le parole chiave del primo "Simposio stili di vita sostenibili", in programma da oggi a mercoledì 31 maggio, in diversi luoghi della città. "Dieci giorni durante i quali tutte le realtà del territorio che già affrontano il tema della tutela dell’ambiente potranno raccontarsi e scambiare buone prassi, progetti, idee" spiega Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità nel presentare la prima edizione dell’evento. "Pesaro ha scelto di farne un tratto distintivo con lo slogan “La natura della cultura” per la Capitale italiana della cultura 2024". Tanti i momenti di scambio, tra cui i 10 convegni: il primo è oggi alle 16 a palazzo Ciacchi dal tema “Bilancio di sostenibilità e indicatori Esg”. Dopodomani invece alle 9, nella sala del Consiglio comunale, si parlerà di “Sostenibilità enti locali: le pratiche virtuose”.