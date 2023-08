L’assessore Conti punta al nuovo regolamento e a mappare i siti idonei

È iniziato il percorso che porterà, entro l’anno, alla revisione del Regolamento comunale e del Piano di rete per l’installazione degli impianti di telefonia mobile del Comune di Pesaro che nei giorni scorsi ha affidato l’incarico allo Studio Polab srl di Pisa, "noto per i suoi studi nel settore dei campi elettromagnetici e le referenze di decine di Comuni, che mettono in luce la particolare fiducia nel garantire e rappresentare il punto di vista delle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell’ambiente e salute pubblica" ha sottolineato Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità, che aveva anticipato la notizia ai presidenti dei Quartieri lo scorso 16 giugno scorso durante l’incontro promosso per presentare le novità introdotte dalla normativa, i prossimi step relativi all’installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio e i possibili ambiti di intervento.

Dopo una prima fase di raccolta dei dati sugli impianti radioelettrici già attivi – fa sapere il Comune – Polab realizzerà una rappresentazione 3D del fondo elettromagnetico; uno “stato di fatto” degli impianti on-air che permetterà di individuare eventuali criticità legate all’impatto elettromagnetico nel territorio comunale. Dopo questa fase, "I dati emersi verranno incrociati con quelli dei programmi di sviluppo degli operatori per analizzare le potenziali soluzioni puntuali adatte allo sviluppo delle reti. Si realizzeranno dunque altre mappe di impatto elettromagnetico comparative per sondare le diverse ipotesi di localizzazione degli impianti in risposta alle esigenze delle compagnie", spiega Conti che aggiunge: "Le “mappe previsionali” così realizzate saranno presentate e condivise con i Quartieri della città e con tutti i portatori di interesse le cui osservazioni saranno raccolte e utili alla fase finale di qualificazione dei siti che ospiteranno i nuovi impianti".

Rapidi, i tempi previsti dall’assessora Conti: "L’obiettivo è quello di procedere entro la fine dell’anno con l’approvazione in Consiglio comunale dei nuovi “Regolamento” e “Piano dei Siti Idonei per la telefonia mobile”, entrambi adeguati al quadro normativo vigente e agli indirizzi dell’Amministrazione. Previsti anche due ulteriori e successivi aggiornamenti, con cadenza annuale, nel 2024 e nel 2025".