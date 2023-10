L’assessore Conti: "Sono con Salvucci. Ora la sfida ‘Rifiuti zero’"

"Sono al fianco del vescovo Sandro Salvucci per la manifestazione di sabato da Montefabbri a Riceci contro il progetto della maxi dicarica".

Parole di Maria Rosa Conti, l’assessore all’ambiente di Europa Verde, che parte dal sostegno al vescovo per argomentare il suo no al contestato impianto progettato da Aurora srl, la società costituita da Marche Multiservizi e dal sammarinese Ambrogio Rossini. "La scelta dell’impianto di Riceci – spiega la Conti – è sbagliata sia sotto ilprofilo tecnico che come scelta politica".

Qual è la sua scelta politica sul tema rifiuti?

"Il percorso che proporrò al mio Comune è quello di ‘Zero waste’, ‘Rifiuti zero’. Un’esperienza che ho conosciuto a Roma grazie alla Rete dei Comuni sostenibili e che ha nel Comune toscano di Capannori il primo esempio di applicazione in Italia. Ne abbiamo parlato a Pesaro quest’estate con il promotore di ‘Zero Waste’, Rossano Ercolini e abbiamo sia un comitato marchigiano che uno in città".

E’ solo un’idea sua o ne ha parlato con il sindaco Ricci? E’ d’accordo con lei?

"Beh, lui è il promotore della Rete dei Comuni sostenibili. E poi parliamo di un percorso virtuoso: non significa letteralmente produrre zero rifiuti, ma produrne meno rafforzando ovviamente il recupero e puntando anche su altro: prodotti più a lunga durata, il riuso e sulla riparazione. E serve un coinvolgimento delle varie realtà delle nostre comunità a partire da quelle produttive con appositi accordi".

Bene, ma questo è un cambio culturale, mentre Riceci è adesso.

"Riceci è solo la punta dell’iceberg. In merito alle discariche, ‘Marche Rifiuti Zero’ è decisamente contraria anche perché entro il 2030, come stabiliscono gli obiettivi dell’Agenda 2030, andrebbero dismesse e bisogna trovare un altro modo per conferire rifiuti".

Sì, ma come?

"Qui c’è il problema di programmazione dell’impiantistica a livello regionale e provinciale. Dobbiamo avere impianti compatibili con l’Agenda 2030 e con la sostenibilità ambientale. Non si può dare via libera a un’impiantisitica al servizio del business, ma al servizio della comunità".

E Riceci cos’è?

"E’ improponibile per dimensioni e per impatto al nostro millenario paesaggio rurale: una quantità di rifiuti enormi rispetto al fabbisogno della provincia. La poliica non deve prendere decisioni di questo tipo".

Bene, ma l’alternativa a Riceci?

"Produrre meno rifiuti e procrstinare il più possibile le discariche esistenti"