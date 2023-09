L’assessore Francesca Fedeli:: "Un anno scolastico entusiasmante"

A quasi un anno dalla nomina ad assessore alle Politiche educative del Comune di Urbino, Francesca Fedeli traccia un bilancio di quest’esperienza, che definisce "positiva, difficile ma avvincente" e fa un augurio, in vista della ripartenza delle lezioni, a quanti torneranno a scuola proprio da oggi.

"Ringrazio la Lega, che mi sostiene e mi guida nel mio percorso, il sindaco Maurizio Gambini, che mi ha concesso questo privilegio, e gli uffici comunali, il mio in particolare, ma tutti quelli che quotidianamente mi aiutano in questa avventura – afferma –. Quelli trascorsi sono stati giorni di grande fermento per gli uffici delle Politiche educative. Le finalità sono quelle di risolvere i problemi delle famiglie degli alunni richiedenti i vari servizi offerti dal Comune. Oggi comincia la scuola e il programma che ho stilato è ampio e incidente su molte tematiche. Non solo la soluzione delle esigenze trattate frontalmente dagli uffici dell’assessorato ma in particolare: screening sugli studenti, in collaborazione con il servizio sanitario regionale, sensibilizzazione sul tema delle donazioni di sangue con Avis, la cura del corpo nell’esercizio degli sport proposti dalle numerose associazioni sul territorio, l’importanza dell’educazione e sicurezza stradale, in collaborazione con il Comando di Polizia locale, il valore della scrittura manuale, in collaborazione con l’Istituto di Grafologia, il sostegno all’alunno nei disturbi dell’apprendimento, in collaborazione con l’Università, l’espressione del sé nella scuola del teatro, la lotta alle disuguaglianze sociali con convegni ed interventi, la sensibilizzazione all’ambiente e ai suoi mutamenti con progetti regionali e ministeriali. Infine, convegni e incontri per accompagnare alunni e genitori nell’affrontare le nuove tecnologie e le gravi problematiche da esse scaturenti: bullismo, adescamento di minori e reati legati a doppio nodo al mezzo della rete. Rimanendo sempre a vostra disposizione, auguro a tutti noi un entusiasmante anno scolastico, che porti conoscenza, competenza, soddisfazione, sensibilità e socializzazione in un ambiente sano".