"L’assessore mi ha picchiato". Reggiani replica: "Lui mi ha offeso ma io non l’ho toccato"

Si sono accesi gli animi nell’ultima giornata della Granfondo Squali a Gabicce Monte, domenica scorsa. Non solo quelli degli appassionati che hanno assistito alla corsa ciclistica: a margine dell’evento anche l’accusa di un’aggressione avvenuta in seguito al tentativo di oltrepassare le transenne posizionate lungo via Panoramica per consentire il passaggio dei ciclisti. Protagonisti del fatto un giovane gabiccese e l’assessore allo Sport e alla Cura del territorio, Roberto Reggiani. In mattinata, il ragazzo si stava recando con la sua automobile a lavorare in un ristorante di Gabicce Monte quando, secondo testimoni, è stato bloccato in prossimità delle transenne. Il giovane avrebbe chiesto di poter passare per raggiungere il suo posto di lavoro. Una volta ricevuto il diniego, ha fatto retromarcia, ha parcheggiato la vettura ed è risalito a piedi.

A quel punto, dopo aver raggiunto nuovamente l’area transennata, è scattato il diverbio. Si sono alzate le voci, è volato qualche insulto e, secondo i testimoni, l’assessore Reggiani si è infine avvicinato al ragazzo mentre era girato di spalle e lo avrebbe preso a pugni più volte alla schiena. Tanto che il giovane sarebbe poi anche andato al pronto soccorso di Cattolica a farsi medicare.

In merito agli stessi fatti racconta però una versione completamente diversa l’assessore Reggiani, che esclude tassativamente di aver alzato le mani contro il giovane. "Ero insieme ad altri del servizio d’ordine lungo lo sbarramento – racconta l’assessore Reggiani - , quando è arrivata un’automobile il cui conducente con tono ignorante, presuntuoso e minaccioso pretendeva di accedere al parcheggio privato dietro al Bahita, dicendo che doveva andare a lavorare. Quando gli è stato detto che lì potevano parcheggiare solo i clienti dei ristoranti, ha iniziato a sgassare, mettendo in pericolo le persone a piedi e in bici. Poi è sceso giù lungo via Panoramica in direzione Mare. Dopo un po’ – prosegue Reggiani – è tornato su a piedi e quando gli è stato detto che non si poteva passare dalla transenna, ma che bisognava deviare verso il parcheggio dove era in corso la rustida, ha iniziato a insultarmi, dicendo che doveva recarsi al lavoro e che pertanto aveva bisogno di passare".

Secondo l’assessore Reggiani, il ragazzo avrebbe poi attraversato la piazza di Gabicce Monte continuando ad inveire nei suoi confronti. "Mi ha urlato le peggiori cose – sostiene – ha insultato anche mia mamma, ma posso assicurare che non è stato picchiato da nessuno".