L’assessore Pandolfi: "In provincia sono 1780 le persone fragili"

Quale futuro per un figlio disabile grave quando la famiglia d’origine non riesce più da sola a farsene carico? Secondo la legge – prima che fosse finanziata la legge 212 del 2016, nota come "Dopo di noi" - la complessità sanitaria della persona comportava il ricovero in residenze sanitarie assistite o in case di riposo superati i 65 anni di età. Con la progettualità messa in campo dalla Fondazione "Dopo di noi" in coprogettazione con l’Ambito territoriale 1 e con le famiglie d’origine, è diventata concreta la possibilità di dare una residenzialità alternativa costruita su misura alle esigenze delle persone disabili. La Fondazione è nata nel 2018 mettendo in rete Aias, Anffas, Associazione Insieme, Cooperativa Ceis, Cooperativa Labirinto, Cooperativa T41A. Con i fondi dello Stato che arrivano all’Ats tramite la Regione Marche e risorse proprie (legate a lasciti di privati e fondi delle istituzioni coinvolte) ha attivato per ora due appartamenti Dopo di Noi per un totale di 7 posti. In prospettiva c’è la possibilità di ampliare e aprire nuovi appartamenti con lo stesso metodo - spiega Irene Tonucci, vicepresidente della Fondazione -. Si parla anche di cohousing tra disabili lievi". Il risultato inaugurato ieri, per esempio nasce proprio dalla rete: l’appartamento di via Buozzi è di Aias. "Ognuno mette in gioco risorse ed esperienze - dice l’assessore Luca Pandolfi, presidente di Ats1 -. I fondi nazionali, dedicati alla progettualità del Dopo di Noi - ha aggiunto Pandolfi -, sono in leggero incremento, ma le risorse sono comunque insufficienti a coprire la domanda potenziale: in Italia le persone con disabilità grave che vivono con i genitori sono circa 260mila, di questi il 64% necessiterà di accoglienza residenziale alternativa all’attuale per il progressivo invecchiamento dei familiari dai quali dipendono. In provincia, sono 1780 le persone con disabilità, 13 delle quali non autosufficienti, con possibilità ridotta di accoglienza in servizi residenziali locali pubblici. Progetti come quello presentato ieri sono dunque sempre più urgenti".

s.v.r.