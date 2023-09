L’assessore Pozzi: "Villa Betti, i lavori sono iniziati martedì"

"Il cantiere è aperto da martedì; ieri si sono concluse le operazioni preliminari di avvio; oggi inizieranno gli interventi più evidenti": l’assessore, Riccardo Pozzi, spiega l’evoluzione dei lavori su via Molini, a Villa Betti, replicando alle pressioni dei residenti e alla critica sferrata dal consigliere comunale di centrodestra Daniele Malandrino.

In pratica la ditta incaricata di fare i lavori ha, per contratto siglato con il Comune, tempo fino al 30 settembre di entrare in cantiere e inziare a fare. I cittadini ignorando i termini dell’accordo e capendo, in otto mesi, solo dell’avanzamento del movimento franoso, si sono preoccupati di avere chiarimenti. Eccoli. "L’obiettivo, prioritario per l’amministrazione, è restituire una strada fondamentale per il territorio, oggetto mesi fa di una frana – osserva Pozzi –: un evento che ha bloccato una via d’accesso importante e per il quale il Comune ha destinato 182.965 euro. Sono risorse che consentiranno di rimuovere i metri cubi di terreno che si sono riversati sulla strada e che la ditta Palazzi Escavazioni eseguirà, durante le operazioni che vorremmo concludere entro l’anno. Il cantiere si allargherà “occupando” con uomini e mezzi le aree private attigue a quella di intervento. Sarà un passaggio delicato quanto necessario alla rimozione, in sicurezza, della frana, e per il quale ringraziamo i residenti di via Molini. Le risorse per il cantiere sono state messe a bilancio grazie all’impegno dell’assessorato al rigore di Andrea Nobili, "a dimostrazione della rilevanza che l’intervento ha per l’amministrazione – conclude Pozzi –. Gli uffici, come di consueto, hanno seguito l’iter normativo previsto per gli enti locali, rispettando i passaggi burocratici imposti dalla legge. La stessa legge che il Governo nazionale ha detto più volte di voler snellire senza fare nulla se non cambiare le carte in tavola".