L’assist del ministro "Borghi e centri storici: così gli ridaremo l’anima"

Il Pnrr, una grande opportunità anche per Pesaro e provincia in vista dell’anno in cui sarà capitale della cultura. E’ il messaggio che è arrivato ieri dal forum organizzato in Prefettura da Mati group del presidente Mauro Bosco e a cui ha partecipato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Un invito, il suo, a pensare ciò che si può fare (e come farlo) con i finanziamenti europei stanziati e in arrivo: "Nel Pnrr – ha detto il ministro – c’è il “progetto sui borghi“ finanziato con oltre un miliardo di euro. Dobbiamo spendere bene, con efficienza, onestà e lungimiranza le risorse economiche". Quindi l’assist alla città e all’entroterra: "Torno volentieri a Pesaro partecipando a una tavola rotonda, interessante e ambiziosa sul recupero dei nostri centri storici, il ripopolamento dei nostri borghi, l’umanesimo e la cultura dell’abitare. Conosco bene il grande valore storico di questo territorio ricco di storia, soprattutto nelle zone interne. Ha tantissimo da far vedere e offrire. Pesaro è Gioachino Rossini e sarà Capitale Italiana della Cultura 2024 che è un riconoscimento per tutta la regione e i suoi centri storici straordinari".

Il ministro ha anche preso spunto dal titolo del forum, che verteva sulla cultura dell’abitare e sul recupero dei centri storici, per dire che "Egocentrica è un titolo che richiama i pericoli del ‘post-umano’ e che, al contempo ci invita a un nuovo umanesimo. Egocentrico è oggi il nostro modo di vivere, distratto, frenetico, superficiale, sempre più incapace di relazioni sociali, sempre più alienato nella sua iper-connessione e sempre più distante dai ritmi naturali. Per interrompere questo circolo vizioso che condiziona la nostra dimensione umana, sociale ed economica, dobbiamo ritrovare la strada della presenza, del desiderio e del gusto di abitare il mondo, i luoghi, le persone e migliorare le relazioni. Dobbiamo rieducarci a cercare e vedere la bellezza che ci circonda, soprattutto in Italia, con le città e i piccoli centri, il paesaggio naturale e urbano. L’iniziativa di oggi ci esorta a ripensare la cultura dell’abitare dal punto di vista degli spazi pubblici, della riappropriazione dei centri storici e del recupero edilizio. Occorre una rinnovata identità sociale e culturale di ambienti abitativi, case, strade e piazze".

All’incontro, introdotto dal prefetto di Pesaro-Urbino Emanuela Saveria Greco, da Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro e Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale delle Marche, sono intervenuti l’ex rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi, Gaetano Coraggio (direttore scientifico del Centro Studi della Mati Group), Alessandro Gaetano (ordinario di Economia all’Università degli studi di Roma-Tor Vergata) e l’architetto e urbanista Marco Tamino.

Davide Eusebi