L’associazione Partenia apre le porte. Poesia e Debussy per ricominciare

Torna in pista l’associazione Partenia, nata nell’autunno del 2014, e che ora prepara un’intensa programmazione per il prossimo anno. Si parte intanto questo pomeriggio con un evento inaugurale al Centro Studi Vaccaj Cecchi Picciola di via Mazzolari alle 18 con le poesie di Gianluca Mancini, presentato da Roberto Rossi, e accompagnato dalle note di Nicolò Indelicato al pianoforte.

"L’obiettivo principale dell’associazione è infatti quello di incontrare bisogni conoscitivi, informativi e artistici che possano essere condivisi fra tutti e che riguardano ogni campo della cultura – spiegano la presidente Silva Cecchi e Nicolò Indelicato, co-direttore artistico –. L’intenzione è quella di dare voce ad attori culturali meno conosciuti ma di elevato valore. La novità sarà l’apertura anche al mondo della musica".

La new entry del giovanissimo musicista e direttore artistico Indelicato, risulta quindi decisiva in questa scelta, essendo la musica la sua arte, la sua professione e il suo linguaggio di elezione. Il programma spazierà da corsi di scrittura creativa in campo poetico a lezioni informative sulla intelligenza artificiale, da incontri in materia di arte visiva e scultorea a momenti di alfabetizzazione in materia finanziaria e bancaria; da conversazioni di geopolitica a quelle specialistiche in materia ambientale. Per la musica saranno proposti concerti per strumenti solisti e in formazioni da camera ed esecuzione di opere di giovanissimi compositori contemporanei. La partecipazione agli eventi è aperta a tutti quanti vorranno diventare soci dell’associazione. In occasione di ogni evento i partecipanti potranno effettuare un’offerta libera che sarà devoluta alla rifusione delle spese sostenute da relatori e interpreti. I “programmi di sala“ saranno disponibili i giorni stessi degli eventi.

Andrea Angelini