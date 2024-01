L’associazione “Renatoè“ ha donato un videolaringoscopio

Un videolaringoscopio neonatale per i reparti di pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano. L’associazione “Renatoè“ ha donato uno strumento diagnostico avanzato che riveste particolare importanza per agevolare la delicata manovra di intubazione endotracheale nei neonati. "Un ringraziamento – dice il direttore generale Nadia Storti – per un gesto che attesta ancora una volta l’attenzione che l’associazione ha nei confronti della nostra azienda. Un gesto di solidarietà e generosità che dimostra come la collaborazione tra volontari e istituzioni riveste un ruolo cruciale nel garantire cure mediche di qualità".

Il videolaringoscopio rappresenta un contributo prezioso alla pratica medica, offrendo maggiore facilità e precisione in uno degli interventi critici per la vita neonatale. La quasi totalità dei casi di intubazione in emergenza beneficerà dell’efficacia di questo strumento, migliorando le possibilità di intervento tempestivo. Il direttore della struttura di Pediatria Lorenzo Tartagni aggiunge: "una donazione che conferma il nostro impegno comune per il benessere della comunità e quanto sia prezioso il contributo individuale nella promozione della salute e del sostegno alle situazioni di emergenza".

"Continua il nostro impegno – conclude il presidente dell’associazione Alberto Piergiovanni – per migliorare la qualità delle cure della struttura di Pediatria di Pesaro e Fano. Dal 2014 i contributi vengono investiti per migliorare la qualità delle cure dei nostri bambini. Dalla strumentazione per il monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa per il reparto di pediatria, ai dispositivi di protezione durante l’emergenza Covid-19, all’incubatrice Portatile. Tutti apparecchi acquistati grazie alla generosità dei nostri associati".

l. d.