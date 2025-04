L’associazione ‘Rossini fishing’ raccoglie plastica e rifiuti

Ieri mattina, come da tradizione, l’Associazione Rossini fishing team con presidente Alessandro Perlini in collaborazione con il negozio di pesca Fisherman’s Paradise di Lorenzo Ciaroni è entrata in azione per l’ambiente. Si sono ritrovati alla foce del Fiume Foglia per raccogliere plastica e rifiuti abbandonati. Un gesto concreto di vicinanza all’ambiente che, ormai da anni, si ripete con entusiasmo e dedizione. L’iniziativa, spontanea e sentita, ha visto la partecipazione di diverse persone armate di guanti, sacchi e buona volontà con l’assistenza di Marche Multiservizi. Tra loro anche il consigliere regionale e comunale Giovanni Dallasta, che ha voluto essere presente per sostenere l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente. “È fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte – ha dichiarato Dallasta – e iniziative come queste dimostrano che l’amore per il territorio nasce dal basso, da chi lo vive ogni giorno. Ringrazio i ragazzi, tutti gli organizzatori per l’esempio che danno".