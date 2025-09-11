L’associazione "Ungranbelpo’" finisce all’attenzione di Piantedosi. Il ministro: "Serve trasparenza"

"L’inchiesta Affidopoli che riguarda il Comune di Pesaro ha fatto emergere anche il caso dell’associazione Ungranbelpo’, promossa dall’ex sindaco Matteo Ricci". Parole di Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, intervenuto ieri al Question time alla Camera dei deputati con il ministro Matteo Piantedosi. "Parliamo di un’associazione nata nel 2019 – ha aggiunto – come prosecuzione della sua lista civica, con sede presso il Pd provinciale di Pesaro. Un soggetto che ha organizzato attività politiche, ha sostenuto campagne elettorali e che improvvisamente si è sciolto il 10 giugno 2024, proprio alla vigilia dell’elezione di Ricci al Parlamento europeo. Ciò che colpisce è che, nonostante la sua evidente natura politica, l’associazione non abbia mai pubblicato bilanci né presentato rendiconti alla Commissione di garanzia, come invece la legge prevede per partiti, movimenti e soggetti assimilabili".

"Pur trattandosi di una questione non rientrante nelle attività riconducibile alle competenze del ministero dell’Interno – ha risposto Piantedosi – non c’è dubbio che uno dei fondamenti della moderna democrazia è la piena trasparenza in ogni ambito dell’azione politica e amministrativa e che, laddove necessario, le sedi parlamentari potranno approfondire e assumere iniziative di rafforzamento del quadro normativo vigente. Sono convinto che spetti, in primo luogo, ai titolari di cariche politiche il compito di preservare quei valori fondamentali di correttezza di fronte al cittadino-elettore che, in una concezione laico-moderna della convivenza, assurgono al rango di virtù civili e sono il primo presupposto della credibilità di chi occupa o aspira a occupare responsabilità politiche".