L’associazione volontari dell’Anps compie 5 anni

L’Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Pesaro, presieduta da Giampiero Bonci, dal vicepresidente Antonio Romanelli, dal Segretario Avv. Floro Bisello e dal Consigliere Paolo Monaldi, giorni fa ha festeggiato il 5° Anniversario della sua istituzione, alla trattoria "Utopia" nel Parco Miralfiore, con la partecipazione del presidente e del vicepresidente dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato Sezione di Pesaro Alfredo Marra, dei delegati sezionali Anps di Fano e Urbino, Giovanni Lucarelli e Umberto Sciamanna e dei soci-volontari della citata Odv A.N.P.S. e loro familiari.

Alla serata sono intervenute alcune autorità locali, fra le quali il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e quello di Mombaroccio Emanuele Petrucci, a capo delle rispettive amministrazioni comunali con le quali l’Odv di Pesaro ha in essere convenzioni di supporto nei rispettivi territori. Delegati dal questore di Pesaro e Urbino, erano presenti anche il Commissario Capo della Polizia di Stato Giulia Di Menno Di Bucchianico, che ha consegnato la tessera di appartenenza all’Anps. alla neoiscritta Daniela Carallo, il delegato dal sindaco alla Sicurezza Urbana del Comune di Fano Stefano Pollegioni e la Responsabile del Gruppo Protezione Civile Montefelcino Alessandra Gambini.