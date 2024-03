L’Ast in cattedra al Nolfi Apolloni

L’Ast entra al liceo Nolfi Apolloni per insegnare le tecniche di primo soccorso. L’iniziativa, sostenuta dal Lions Club Fano, prende il via lunedì. Gli studenti seguiranno lezioni su primo soccorso per fratture e distorsioni, crisi epilettiche e manovre di disostruzione delle vie aeree. Il corso proseguirà con la spiegazione di come avviene l’arresto cardiaco e i primi elementi per la rianimazione cardiopolmonare e terminerà con l’esercitazione con un manichino. "Vogliamo contribuire – spiega il direttore Nadia Storti – a creare una cultura di sicurezza e responsabilità". "Un progetto – sottolinea Salvatore Caputo, cardiologo ospedaliero – che segue quello organizzato nelle primarie a dicembre".