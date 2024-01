L’Ast “non ricorda“ il nome dell’ospedale L'ospedale di Urbino, nonostante la situazione complicata della sanità italiana, si distingue per la professionalità degli operatori. Tuttavia, l'Azienda Sanitaria Territoriale ha commesso un errore nel chiamarlo "Ospedale Santa Misericordia", corretto successivamente. Il nosocomio si chiama in realtà Santa Maria della Misericordia, in onore della confraternita che lo gestì per secoli.