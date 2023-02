L’astensionismo e la sinistra che non c’è

Marco

Savelli*

impetuosa avanzata della marea astensionista alle regionali di domenica scorsa, secondo diversi commentatori e buona parte del ceto politico, passa in secondo piano rispetto alle percentuali nude e crude dei consensi ottenuti dalle singole coalizioni. Allora via con il refrain: ha vinto la destra (con annessa, ulteriore, crescita di FdI), ha perso il centro-sinistra (con una certa tenuta del PD), hanno ottenuto risultati deludenti il centro di Calenda-Renzi e i 5stelle. La sinistra perbene ripete la cantilena: il centro-sinistra ha perso perché diviso e i suoi elettori sono rimasti a casa perché non lo hanno percepito competitivo con una destra, invece, compatta. Ma le cose stanno proprio così? Proviamo a ragionare. In voti assoluti tutti hanno perso, chi poco e chi molto, cresce solo l’astensione. Ma andiamo al di là di questo dato macroscopico. A destra tutto sembra lineare: il partito della presidente del consiglio cannibalizzerà a breve sia Forza Italia che la Lega. Il consenso attorno alla Meloni è crescente e l’attrazione esercitata sul Paese da una formazione che ha mantenuto un proprio profilo identitario (a partire dal simbolo) e che non ha pudori nell’esibire il proprio passato e i propri “santi” in paradiso (l’autobiografia della nazione, come diceva qualcuno) è ormai evidente. La tenuta del PD è anche questa ben comprensibile. Chi si ostina (come la coppia Calenda-Renzi) a perseguire un progetto centrista deve fare i conti con la realtà: il partito liberale di centro c’è già, è il PD, e chi vuole votare al centro perché mai non dovrebbe votarlo? Perché perdere altro tempo con piccole formazioni di replicanti dal fiato corto? Quello che manca (che la marea astensionista esalta e che pure a Pesaro trova conferma nella scarsa partecipazione degli stessi iscritti PD alle primarie) è una sinistra che abbia un progetto chiaro, un’idea di Paese, un’identità politica evidente e riconoscibile fatta di valori non negoziabili né mercanteggiabili (pace e eguaglianza in primis) e un’ideologia – parola blasfema – che, riconnettendosi con la grande storia dei movimenti di emancipazione del lavoro e delle classi subalterne, renda credibile un’alternativa alla corsa verso il disastro.