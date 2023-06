Lastre di eternit sopra l’assessorato all’Ambiente

Lastre di eternit sul tetto dell’assessorato all’ambiente, in via Manzoni 34. Non è l’incipit di una freddura, ma la segnalazione inviata da Elisabetta Sacchi, presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto di Pesaro (Ona) a Mauro Moretti, dirigente in Comune. Cosa ha risposto l’amministrazione alla sua segnalazione? "Con un brevissimo messaggio – dice Sacchi – l’ingegner Moretti mi ha ringraziato della segnalazione, osservando che agiranno per la messa in sicurezza". L’episodio, dai contorni paradossali, spinge l’Ona a sensibilizzare perché Pesaro si doti di una mappatura dei siti di amianto e soprattutto dello stato di conservazione: "E’ fondamentale. Sono dati necessari ai vigili del fuoco e all’Asur – ricorda Sacchi –: per una prevenzione efficace, per ridurre il rischio e iniziare le bonifiche. I cittadini mi stanno inviando le segnalazioni: Ona non lascia la presa. I nostri recapiti sono 349 4578062 e su Facebook Ona".

s.v.r.