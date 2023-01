L’astro nascente del violoncello allo Sperimentale

di Claudio Salvi

E’ considerato l’astro nascente del violoncello italiano e questa sera sarà il protagonista del nuovo appuntamento della stagione dell’Ente concerti. Sul palco del Teatro Sperimentale (ore 21), il duo composto dal giovane e talentuoso violoncellista Ettore Pagano e da Monica Cattarossi al pianoforte.

A soli 19 anni Pagano è già conteso dalle grandi società di concerti e orchestre. Prossimamente è atteso alla Carnegie Hall di New York, a Parigi, a Berlino. E questa sera tra le pagine di Prokov’ef, Debussy e Franck ad accompagnarlo sarà Monica Cattarossi al pianoforte, camerista sensazionale, già apprezzata durante la scorsa stagione pesarese in duo con Enrico Dindo.

Pagano come è caduta la scelta su questo repertorio?

"Diciamo che era partiture già contenute nel disco che io e Monica Cattarossi abbiamo inciso. Sono due partiture ed autori molto diversi tra loro e non solo per la loro nazionalità (uno russo e l’altro francese) ma per lo stile sospeso fra lirismo, virtuosismo e leggerezza: Un programma lungo e abbastanza difficile che comunque, ne sono certo, al pubblico pesarese piacerà". A soli 19 anni lei è già considerato un fuoriclasse dello strumento. Che effetto le fa? "Guardi sono cresciuto in una famiglia che mi ha sempre insegnato l’umiltà e il fatto che per suonare ad un certo livello occorra studiare ed impegnarsi tanto, ogni giorno. Molte persone si perdono spesso nel giudizio degli altri. Occorre invece concentrarsi sulla musica e su cosa si vuole veramente".

Ma è innegabile che lei sia già conteso dalle più grandi sale da concerto in tutto il mondo "Guardi io sono molto concentrato sullo studio e non ho alcuna voglia di protagonismo. So che a volte è difficile gestire la pressione, gli impegni, i giudizi lusinghieri. Non bisogna mai pensare di essere entrati in un sogno: sono cose che finiscono solo per distoglierti, per deconcentrarti. A volte basta poco per perdere di vista i tuoi obiettivi".

E quali sono i suoi obiettivi? "Ovviamente quello di continuare a migliorarmi, e non solo come musicista. Ho sempre voluto fare questo e suonare il violoncello è una scelta che è partita da me e che nessuno mi ha mai imposto. Ho lavorato tanto ed ho ancora tanti step da fare ne sono consapevole, ed è per questo che studio a testa bassa. Lo voglio fare soprattutto per me".

A proposito di studio, quante ore dedica allo strumento? "Tutta la giornata. Ma non sempre e solo sullo strumento. Credo che per essere musicisti completi occorra non solo studiare le partiture ma approfondire la conoscenza sugli autori, affrontare anche altri ascolti. Mi ci dedico anima e corpo per la gioia di farlo. E’ un mondo affascinante che non si ferma mai". Quando è nato il suo amore per il violoncello?

"Direi più o meno a 9 anni. A casa c’è sempre stata musica. Mia mamma è insegnante di pianoforte; mio fratello studiava violoncello. Ho iniziato con lo strumento come un semplice passatempo. Poi attorno ai 13 anni dopo aver assistito a dei concerti ho fatto la mia scelta".

Con che strumento suonerà questa sera?

"Con un violoncello moderno che ho avuto in prestito da una Fondazione di Basilea di un liutaio francese, Phillip Cray e con il quale sono onorato di suonare. Suonare uno strumento ad arco e farlo con uno strumento che possa migliorarti e restituire agli altri e a te le giuste vibrazioni a volte può risultare molto dispendioso".