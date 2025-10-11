L’atelier di Campanelli per le Giornate del FAI

Nel cuore dell’Appennino marchigiano, alle pendici della Gola del Furlo, le Giornate Fai d’Autunno aprono le porte all’arte contemporanea con la visita all’atelier di Luigi Campanelli, uno dei protagonisti della scenaartistica italiana che negli anni Settanta partecipa al fervido ambiente dell’Ex Pastificio Cerere in Romacrocevia di artisti e critici. L’iniziativa, dal titolo Arte in presenza - Viaggio nei laboratori dell’arte contemporanea, offre un’occasione rara per entrare nello spazio creativo di un artista che ha saputo intrecciare pittura, scultura e architettura in una ricerca coerente e lirica. Campanelli nel suo itinerario d’artista ha, infatti, attraversato una dimensione di arcana purezza e una spazialità razionale e allusiva, capace di dialogare con l’ambiente esterno e con le risonanze interiori, restituendo al visitatore un percorso poetico e universale. L’atelier di Ca’ Sasso (Strada Montelarcello, 1 ter), un ex capannone industriale riconvertito, accoglie opere dagli anni Settanta fino alle più recenti, testimonianza di un lungo percorso segnato da nomadismo culturale e tensione sperimentale. Qui si incontrano lavori esposti a New York e Washington D.C. e lavori di diversa scala e natura quali: la monumentale Natura morta(1983) dedicata a Picasso, nata come scenografia teatrale; Lunatica (4,5 x 1,8 m); Turner, recensita da Nello Ponente ed esposta al Palazzo delle Esposizioni di Roma; e Kandahar, presentata al Teatro del Quirinale in una mostra contro la violenza sulle donne. Accanto a queste, i cicli pittorici delle Isole Perdutee delle Piccole Visioni raccontano un linguaggio che oltrepassa il confine fra astrazione e figurazione, restituendo un mondo di immagini sospese, intime e universali.

Le visite guidate, condotte dal narratore Alberto Mazzacchera (storico e critico d’arte), sono previste oggi alle ore 16 e domani alle ore 11 e 16, con accesso libero negli orari di apertura (10-12,30 e 15-18). L’evento si arricchisce di un momento musicale speciale.

Domani alle ore 17 nell’atelier, si terrà il concerto del Maurizio Simonari Project Trio: Maurizio Simonari (pianoforte), Enea,Gulini (basso elettrico), Michelangelo Campanelli (batteria). Un live di jazz contemporaneo interamente dedicato a brani inediti composti da Simonari che esprime un progetto più ampio che fonde ritmica potentee momenti introspettivi, in un dialogo musicale libero e coinvolgente. L’appuntamento rappresenta un nuovo passo di approfondimento dell’arte contemporanea promosso dal “Gruppo FAI di Cagli – Terra Catria Nerone“ e dalla Delegazione FAI di Pesaro Urbino, volto a valorizzare i luoghi della creazione artistica nel territorio e a favorire un incontro diretto tra artisti e cittadini perché entrare nel laboratorio di un artista significa vivere l’arte come processo in divenire, in un luogo dove la pratica quotidiana diventa patrimonio condiviso e dialogo diretto con il pubblico.

Mario Carnali