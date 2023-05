L’Ateneo aumenta le sessioni di laurea

L’Università di Urbino aggiunge in pianta stabile una sessione straordinaria di lauree, ad aprile, per consentire agli studenti di sfruttare appieno gli appelli d’esame invernali e dare loro più tempo di discutere la tesi, prima di finire fuori corso. La novità entrerà in vigore dall’anno accademico 2023-24 e porterà le sessioni a cinque.

Finora, l’ultima disponibile per laurearsi in corso era quella di febbraio, ma, così, i secondi e terzi appelli della finestra invernale non potevano essere usati per terminare in tempo gli esami. "Con quest’introduzione, chi è in ritardo con gli studi potrà ora sfruttare tutti gli appelli, avendo più possibilità di laurearsi senza pagare ulteriori tasse – commenta il prorettore alla Didattica, Giovanni Boccia Artieri –. Inoltre, così riusciremo ad accorciare le carriere universitarie. Ci sembrava giusto farlo".

È stato lo stesso prorettore a portare in Commissione Didattica l’argomento, molto caro ai rappresentanti degli studenti, che da tempo chiedevano una nuova sessione e, assieme ai quali, secondo Boccia Artieri c’è sempre una collaborazione positiva. La proposta emersa dalla discussione è stata poi portata in Senato accademico e Cda: "Ogni anno, in questo periodo si delibera il calendario accademico ed è un’occasione per introdurre eventuali novità – prosegue il prorettore –. Monitorando il numero di tesi e il lavoro delle Scuole, cerco sempre di apportare la soluzione migliore: questa creerà carriere più flessibili e meno spese per gli studenti. A proposito di monitoraggio, le prove d’esame intermedie che abbiamo introdotto, stando ai primi pareri, sembrano essere apprezzate. L’analisi completa arriverà dopo l’estate, ma la maggior parte degli studenti le sfrutta".

Soddisfatto per la nuova sessione di laurea è il Consiglio studentesco d’Ateneo, che commenta: "Da tempo la proponevamo ed essa porterà anche un cospicuo risparmio in termini di tasse universitarie. Il Cds ha finalmente raggiunto questo traguardo, grazie all’interlocuzione e a un lavoro condiviso con il professor Boccia Artieri. Dopo un primo incontro dei membri del Senato con il prorettore, si è subito passati alla deliberazione nell’organo e poi al Cda, per la definitiva approvazione. La mediazione dei senatori Silvia Gullo, Alessandro Vaccaro e Antonio De Carolis ha reso possibile il parere favorevole della governance dell’Ateneo".

Secondo il presidente del Cds e membro del Cda, Giovanni Alvarez, la sessione straordinaria "fornirà agli studenti un’ulteriore occasione per laurearsi, riducendo la possibilità di finire fuori corso e di dover pagare tasse aggiuntive. Siamo molto grati al prorettore alla Didattica per aver accolto le nostre istanze, rendendole immediatamente concrete".

Nicola Petricca