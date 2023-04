L’Ateneo dice addio a Cesare Biancalana

La scomparsa a 85 anni di di Cesare Biancalana, per tantissimi anni Capo Operaio dell’Università ha suscitato una commozione particolare in tutto l’Ateneo, che Gianfranco Rossi, per decenni Direttore Amministrativo accanto a Carlo Bo, così ricorda interpretando il pensiero di tanti: "Durante la lunga attività di Cesare all’Università di Urbino, non è mai mancato il suo straordinario impegno per affrontare e risolvere con grandissima competenza i problemi e le urgenze che quotidianamente si presentavano. Se l’Università di Urbino è la splendida realtà di oggi, il merito è soprattutto dovuto a tutte le persone che, come lui, hanno lavorato in Università con tanta abnegazione e competenza. Per questo merita la gratitudine e la riconoscenza di tutti. Ma voglio ricordare Cesare anche come straordinario socio della “caccia alle palombe“ di Cal Mancino e per questo la sua scomparsa ha lasciato un senso di vuoto e di tristezza che è impossibile da colmare. Le sue “avvisate“ via radio erano così vibranti e coinvolgenti da provocare grandi emozioni e un’incredibile eccitazione, tanto da essere conosciute in tutta la provincia. Ci mancherai Cesare, riposa in pace amico mio e di tutti". Funerale oggi alle 10 a San Cristoforo dei Valli, poi al cimitero di Calmazzo.