L’Ateneo guarda al Terzo settore. Un corso su digitale e sostenibilità

L’Università di Urbino si rivolge al Terzo settore, avviando la Winter school "InTerSet - innovare il Terzo settore: digitale, comunicazione e sostenibilità", aperta a 30 partecipanti. Il corso, articolato in cinque fine settimana di lavori (venerdì pomeriggio - sabato mattina) tra il 15 marzo e il 13 aprile, è organizzato insieme a Gruppo Itas e Centro servizi per il volontariato delle Marche. "Con esso, la nostra università porta le proprie competenze nel percorso di riforma del Terzo settore, iniziato nel 2014", commenta il rettore, Giorgio Calcagnini. "Abbiamo costruito la proposta su tre assi: le nuove dimensioni della cittadinanza attiva; transizione ecologica e digitale; gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’Ue – spiega il professor Giovanni Boccia Artieri, coordinatore del corso –. Ci rivolgiamo ai dirigenti degli enti del Terzo settore delle Marche, agli studenti e ai neolaureati che vogliano affacciarsi al mondo della comunicazione nel Terzo Settore e a cui riconosceremo 9 crediti formativi. A fine corso saranno presentati dei lavori di gruppo, in un seminario aperto a vari tipi di pubblico". Le domande d’iscrizione andranno inviate entro l’11 marzo (moduli e informazioni al link https://www.uniurb.it/corsi/1757095). Il costo è di 1216 euro, ma per 25 partecipanti, selezionati su base curricolare, sarà coperto da una borsa di studio comprendente anche pernottamento e pasti. Per Itas, come spiegato da Giovanni Della Chiara (agente principale di Pesaro Urbino), si tratta di un "progetto avvenieristico, che rispecchia la nostra direzione di essere sempre più vicini al territorio e proattivi con i nostri soci assicurati". n. p.