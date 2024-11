L’Ateneo ha premiato il dottor Piero Benelli, medico della Vuelle

Un premio alla carriera per il dottor Piero Benelli, medico sociale della Vuelle dal 1988 e della Nazionale italiana maschile di pallavolo dal 2008. A conferirglielo è stata l’Università di Urbino, di cui il pesarese è docente e direttore del Centro di Medicina dello sport. "Abbiamo inteso celebrare il prezioso contributo di Benelli a Uniurb e alla medicina sportiva", ha spiegato il prof Piero Sestili, presidente della Scuola di Scienze motorie.

Quando la Vuelle, allora Scavolini Pesaro, vinceva il secondo scudetto, Benelli era già lì, e lo era anche quando, pochi mesi dopo, i biancorossi affrontavano a Barcellona nel torneo McDonald’s Open i New York Knicks di Patrick Ewing, sfiorando il successo, o quando, nel 1992, vincevano la Coppa Italia. Lo è tuttora, come coordinatore dello staff sanitario. Contemporaneamente, ha curato la Nazionale di pallavolo come responsabile medico, seguendo la squadra anche nelle conquiste recenti, dall’argento delle Olimpiadi 2016 alla doppietta Europei-Mondiali del 2021-22.

"Non credo nell’individualismo – ha detto – i nostri successi nascono all’interno di un gruppo. Per una buona carriera sono indispensabili cinque elementi: preparazione teorica, tanta pratica, costanza, passione e serietà".

Alla cerimonia, in cui sono stati svelati i nuovi gadget di Scienze motorie, targati Macron, hanno partecipato pure il rettore Giorgio Calcagnini e tanti amici e colleghi di Benelli, come il prof Giuseppe De Vito, l’olimpionico di Pentathlon Daniele Masala, Ario Costa e Walter Magnifico.

n. p.