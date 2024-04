L’Ateneo lancia 21 corsi nuovi: "Arricchiamo l’offerta formativa"

Nuove competenze per potenziare le conoscenze ma non solo. Servono nuovi strumenti di studio e questi sono stati presentati dall’Università di Urbino. Sono 21 i corsi che il magnifico rettore Giorgio Calcagnini e Giovanni Boccia Artieri, prorettore alla didattica e alla comunicazione esterna ed interna, hanno presentato nel progetto Open Knowledge. Sono molti gli ambiti di cui ci si occuperà: tra queste competenze ed etica digitale; Cittadinanza globale; Gender equality (parità dei sessi); Sostenibilità, Management e auto-imprenditorialità; Salute, sicurezza e benessere negli ambienti di lavoro; Assicurazione della qualità e rappresentanza studentesca.

Ciascuno di questi prevederà diversi corsi su temi specifici. Ad esempio: Lavorare in gruppo. Una competenza chiave per le professioni; Il project management come metodo di lavoro: principi, tecniche, competenze; Critical surfing: selezionare le fonti online. "Con questo progetto – ha spiegato il rettore, Giorgio Calcagnini – l’Università arricchisce l’offerta formativa con le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, che si vanno ad aggiungere alle compete tecniche, appunto le hard skills e hanno a che fare con le capacità comunicative, relazionali, interpersonali, il pensiero computazionale, con la dimensione professionale, la comprensione critica, le sensibilità e le attitudini civiche. Si tratta di abilità fondamentali nel processo formativo e ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro".

Si parte con 21 corsi e l’ampio catalogo delle attività formative ha lo scopo di arricchire l’esperienza di studio, consentendo a studentesse e studenti di coltivare una gamma di competenze essenziali per la vita quotidiana e professionale. Ma non c’è soltanto questo. Al completamento con successo di ciascun corso studenti e studentesse riceveranno infatti un riconoscimento, ossia la certificazione digitale Open Badge, utile ad incrementare i curricula. "Va sottolineato – ha proseguito Giovanni Boccia Artieri – che questa è un’opportunità gratuita per tutti i nostri iscritti e le nostre iscritte ai corsi di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico e di dottorato. L’idea alla base del progetto è che come Università produciamo conoscenza e la mettiamo a disposizione in modalità open, sotto forma di competenze cognitive, comportamentali e pratiche, sia attraverso corsi in presenza sia in modalità online. Così cerchiamo di essere sempre più inclusivi e di dotare la comunità studentesca di un bagaglio che rappresenta un upgrade fondamentale per lo sviluppo delle carriere".

fra. pier.