L’Ateneo lancia la crociata contro il fumo

L’Università di Urbino mette al bando il fumo. O meglio sta integrando una serie di azioni per promuovere il benessere di studenti e studentesse, dipendenti e, a cascata, della popolazione. Non solo il divieto di fumo negli ambienti interni, come previsto dalla normativa, ma anche nelle pertinenze esterne degli edifici universitari: cortili, ingressi (non si può ad esempio fumare davanti al portone di una facoltà), nelle arree adiacenti (esempio ingressi secondari) ecc... L’Ateneo ducale è tra i primi a muoversi in questa direzione e a illustrarci il progetto è la prorettrice alla Sostenibilità e valorizzazione delle differenze, la professoressa Elena Viganò.

"L’Università di Urbino aderisce alla Rete degli Atenei smoke free (ovvero senza fumo), che si sono attivati per portare avanti un progetto comune di contrasto al tabagismo, anche mediante l’approvazione di regolamenti ad hoc al quale l’Ateneo, e in particolare, l’Ufficio Prevenzione e Protezione, di cui è responsabile il dottore Alessandro Gambarara, ha lavorato negli ultimi mesi. Si tratta solo di un primo passo, finalizzato al perseguimento dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Non solo divieti, però. L’Università di Urbino si muoverà anche con iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto psicologico per coloro che vogliono smettere di fumare, organizzate dalle professoresse Elena Barbieri e Laura Chiarantini, del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, che sono le referenti di Ateneo per questo progetto. Le colleghe stanno organizzando il prossimo appuntamento che si terrà il 30 maggio, anticipando di un giorno, il "no tabacco day". Sarà un momento di confronto con esperti del settore, medici e psicologi e di presentazione delle indagini sulla situazione nell’Ateneo, in corso di definizione in queste settimane".

La statistica dice che 1 studente su 5 è fumatore, ma le matricole di oggi fumano di più rispetto a quelle di ieri?

"Questo dobbiamo verificarlo, anche in riferimento a studenti che frequentano corsi di laurea che hanno come obiettivo la promozione del benessere e della salute. Penso che ci sia una difficoltà crescente a tradurre in pratica una serie di regole comportamentali che sappiamo essere quelle giuste. Dopo la pandemia c’è stato un peggioramento della situazione e, infatti, come Italia, siamo in ritardo nella riduzione del numero dei fumatori, con conseguenze negative anche in termini di costi sanitari. La prevenzione costa meno della cura".

Un tempo c’era la "bionda", ovvero la sigaretta classica, oggi ci sono nuove tecnologie: dalle sigarette elettroniche a quelle con liquidi e vapore. Così come dispositivi usa e getta che offrono gusti aromatizzati e sono di gran moda, specie tra i giovani.

"Anche di questi prodotti ’innovativi’ è necessario disincentivarne il consumo, seppure in assenza di normative di riferimento come quelle in vigore per le sigarette classiche. Ciò significa che dovremmo avere dei comportamenti differenziati in attesa di una linea guida nazionale".

Torniamo al regolamento e alle azioni dell’Ateneo ducale. Cosa c’è in programma?

"Dopo la definizione del Regolamento è necessario continuare il confronto con gli altri attori del territorio, ad esempio con le strutture sanitarie e i Comuni. L’Ateneo e il Prorettorato alla sostenibilità e valorizzazione delle differenze hanno l’obiettivo di rafforzare la cultura del miglioramento del benessere e della salute delle nostre comunità, mediante la promozione di stili di vita sostenibili e per far ciò è indispensabile co-definire modelli comportamentali che poi possano essere discussi e migliorati, per adattarli ai diversi contesti".

Francesco Pierucci