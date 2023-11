L’Ateneo presenta oggi i frammenti inediti di Dante

Un dipartimento di eccellenza a braccetto con delle scoperte di eccellenza: oggi, a partire dalle ore 10 nell’aula magna del Rettorato in via Saffi 2, ci sarà un duplice evento. Al mattino, sarà presentato al pubblico il progetto frutto del riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza, a livello nazionale, del Distum, Dipartimento di Studi Umanistici. Nel pomeriggio invece, quale costola dello stesso progetto, saranno mostrati per la prima volta agli occhi di tutti quattro antichi e inediti frammenti della Commedia di Dante Alighieri, rinvenuti nell’Archivio di Stato.

"La giornata prende spunto – spiegano dal Distum – dal riconoscimento che ogni cinque anni il ministero dell’Università bandisce tra tutti i dipartimenti delle università italiane. I migliori per qualità della ricerca vengono chiamati a presentare un progetto di sviluppo. A livello nazionale non sono in molti a ricevere il premio, che assegna dei fondi extra appunto per cinque anni".

Per la Carlo Bo, l’unico vincitore è stato il Distum, presentando un progetto dal titolo “La forma delle muse: parola e immagine. Nuove frontiere del cultural heritage fra tradizione e innovazione digitale“ che sarà oggetto della sessione mattutina del convegno. Nel pomeriggio ci sarà infine la vera “chicca“: alle ore 15 sarà presentato il frutto della collaborazione tra il Dipartimento stesso e l’Archivio di Stato di Pesaro e Urbino. Saranno presentati infatti quattro inediti frammenti manoscritti della Divina Commedia, rinvenuti a Pesaro ma tra le carte provenienti da Fossombrone.

A illustrare questa straordinaria scoperta, insieme alla direttrice dell’Archivio Sara Cambrini, interverranno due dei maggiori dantisti italiani, docenti all’università Federico II di Napoli: Marco Cursi, professore di paleografia, e Gennaro Rino Ferrante, docente di filologia della letteratura italiana. Terminate le relazioni, alle 17,30 i presenti saranno accompagnati alla vicina biblioteca di San Girolamo per vedere a pochi centimetri i frammenti stessi, esposti in mostra. Alla giornata sarà possibile partecipare sia in presenza che online, ma essendoci una capienza limitata, è consigliata la prenotazione del posto su www.uniurb.itpresentazione-de. Per seguire online, diretta streaming sul canale YouTube di ateneo.

gio. vol.