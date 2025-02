L’ateneo privato e il legittimo sospetto

di Roberto Fiaccarini

Non è stato solo l’assessore regionale Filippo Saltamartini a dire di non sapere assolutamente nulla dei sostanziosi finanziamenti che la Link University ha versato nelle casse nazionali della Lega, sicuramente dal 2022 al 2024. Anche un altro rappresentante marchigiano – né pesarese né fanese – dei salviniani, l’altro giorno ha giurato di non sapere proprio niente di quei soldi finiti al suo partito.

"Ma se lo dicessi pubblicamente – ha poi aggiunto – chi mi crederebbe?". Nessuno.