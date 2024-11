Latitante arrestato dalla municipale. Ieri ha patteggiato un anno e 4 mesi

Ha patteggiato ieri mattina un anno e quattro mesi di carcere. E’ il 48enne di origine spagnola senza fissa dimora, che era stato controllato dagli agenti della polizia locale lo scorso 31 ottobre in via Oberdan. Agli agenti aveva mostrato una carta di identità falsa: era in realtà un latitante ricercato da due anni per evasione. Il 48enne, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, era stato quindi arrestato dai vigili urbani. Risultava già identificato in Italia per diversi reati, tra cui quello di rapina, commessi nel 2018 e 2019. La procura di Bergamo aveva emesso un ordine di cattura nei suoi confronti.