L’Atletico Mariner agguanta l’Alma Juventus Fano

ALMA JUVENTUS FANO: De Matteis, Somma, Rovinelli (72’ Montella), Bengala, Pedinelli (20’ Biagioni), Allegrucci, Cognini (60’ Bacekou) , Malshi, Fofana (84’ Di Letizia), Rastelletti (75’Brunetti), Liepa. A disp.:Vangue, Montella, Mattioli, Tommasino, Brunetti, Mercattilli. All. Tridici.

ATLETICO MARINER: Amato, Lanzaro (74’Scalif), Fabbi Cannella, Beccia, Aliffi, Sosi, Panza (70’ Lalai), Ambanelli (85’Bonifazzi), Cialini, Navolano, Verdesi (55’ Liberati). A disp: Testa, Difilippo, Elusi, Mascaretti, Addarii, Liberati. All. Fusco.

Arbitro Leonardo Buchignani (Livorno).

Marcatori: 12’pt Malshi (Alma J Fano), 90’ Cialini (Atletico Mariner).

Note. Ammoniti Alma: Demmateis, Brunetti Allegrucci. Ammoniti A. Mariner: Liberati. Recupero 1’pt, 6’st.

Un punto a testa con gli uomini di mister Tridici a rammaricarsi per essere stati raggiunto sul finire della gara .A dispetto della classifica, le due compagini hanno dato vita a un bello spettacolo. Parte bene l’Alma che si lancia subito all’ attacco pressando gli avversari sulla trequarti. Al 12’ il Fano passa in vantaggio con un destro di Malshi. Risponde l’undici di San Benedetto al 19’ sfiorando il pareggio con una bella punizione dalla sinistra di Napolano. Al 35’ Fofana si ritrova solo con il portiere avversario, ma per l’arbitro Buchignani è fuorigioco. Nella ripresa il Fano deve sostituire alcuni uomini per infortunio, mentre il Mariner con i cambi migliora e con Lalai sulla fascia destra comincia a pressare. All’83’ un tiro di Liberati è deviato da un buon De Matteis. All’85’ è invece Bonifazzi che spedisce a lato da dentro l’area. L’Alma sfrutta bene il contropiede, ma è oltremodo sprecone e non riesce a chiudere i conti. Al 90’ arriva di testa il pareggio con Cialini.

"Andare in vantaggio e mantenerlo per quasi ottanta minuti avendo avuto tra l’altro alcune occasioni per raddoppiare o addirittura per segnare il terzo gol - commenta il presidente del Fano Guida - e poi essere raggiunti allo scadere della partita lascia l’amaro in bocca".