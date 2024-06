L’attaccante Ricci va al Tavullia-Valfoglia

L’attaccante Francesco Ricci, scuola Torconca classe 2000 nella passata stagione all’Usav Pisaurum si è accasato al Tavullia- Valfoglia in Promozione. Il presidente del Sassocorvaro Montanari ha ufficializzato in entrata 4 calciatori. "Sono colpi da novanta- dice il massimo dirigente del sodalizio- abbiamo ingaggiato per l’attacco Luca Gianotti ex Lunano, poi il centrocampista Giovanni Clini dal Tavoleto e di Menga Riaz Canepa dal Rio Salso e c’è stato il ritorno dell’esterno sinistro Matteo Fabbri che nell’ultima stagione ha militato nel Real Affoglia, come allenatore è stato confermato Baggiarini".

La Maceratese è in procinto di concludere l’ingaggio dell’attaccante esterno Lorenzo Albanesi ex Montegiorgio. Colpo roboante in casa del Real Altofoglia, il club del presidente Bertini ha messo nero su bianco con il centrocampista Davide Vaierani, classe 1988, una carriera che lo ha visto crescere nelle Real Montecchio in serie D ed Eccellenza, per poi indossare per 4 anni la maglia del Vismara con la quale colleziona 114 presenze tra promozione ed eccellenza. Negli anni successivi, sempre in Promozione, ha vestito poi le maglie di Atletico Alma, Valfoglia, Gabicce Gradara (4 stagioni) e nella stagione appena conclusa in quella del Santa Veneranda (1Cat). La Falco Acqualagna ha comunicato che al fianco dell’allenatore Emiliano Cappelli opererà come vice Fabrizio Serafini. Sempre la Falco Acqualagna ha annunciato l’arrivo dal Fossombrone del centrocampista Francesco Romitelli, classe 2004 e dalla Vis Canavaccio di Lorenzo Marzoli, classe 2001. Sempre il club della ‘Capitale del Tartufo’ ha ingaggiato i giocatori Christian Gori attaccante ex Mercatellese, Alessandro Gambelli, centravanti ex Nuova Real Metauro e Primo Brunelli, centrale difensivo ex Pietralunga (Promozione Umbra). L’As Carpegna 1972 ha annunciato che il diesse Ruggeri ha concluso l’ingaggio del centrocampista Marco Naldoni, classe 1990, vincitore dei play off di Terza categoria con il Vigor San Sisto. L’attaccante Aleks Beta (classe 1996) è un nuovo giocatore della Biagio Nazzaro, nella passata stagione ha militato nella Castelfrettese. Si separa (momentaneamente) il percorso sportivo fra il giovanissimo portiere Matteo Capomaggi classe 2005 ed il Vismara Calcio, il giocatore è andato in prestito al Villa Ceccolini. In uscita dall’Avis Montecalvo il centrocampista Pietro Pedini (classe 2001), 5 reti nell’ultimo campionato. Il Ca Gallo (Seconda categoria) del neo mister Luca Vecchietti (ha sostituito Grassi) si è preso dal Tavullia l’esperto portiere Rebiscini e dal Canavaccio l’esterno Biagiotti. L’attaccante Nicola Mancini, nell’ultima stagione a Lunano, si è accasato al Villa San Martino.

Amedeo Pisciolini