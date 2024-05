Latte adulterato: analisi sui cellulari sequestrati

Sotto la lente della procura i cellulari sequestrati a nove delle dieci persone indagate nell’ambito dell’inchiesta per frode in commercio e adulterazione del prodotto che ha coinvolto l’azienda Fattorie Marchigiane controllata di Tre Valli Cooperlat. Stamattina in tribunale la procura affiderà a Gianfranco Del Prete, consulente tecnico forense specializzato in cybercrime investigation, cybersecurity, data protection e privacy, l’incarico di fare l’analisi dei cellulari sequestrati. L’incarico sarebbe stato affidato lo scorso 9 maggio ma la data era slittata a oggi, appunto, per un difetto di notifica. Rimane intanto sospesa la produzione nello stabilimento di via Cerbara all’indomani della decisione presa lunedì scorso dall’azienda. Questo per consentire, secondo quanto riportato dalla nota ufficiale, "le attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell’intera struttura, affinché ogni funzione possa essere ripristinata al più presto al massimo delle sue capacità e potenzialità, garantendo la totale salubrità degli ambienti di produzione e dei prodotti finiti". A seguito del cda di lunedì scorso, inoltre, ha presentato le dimissioni Gianluigi Draghi, presidente di Fattorie Marchigiane.

a.ma.