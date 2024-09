Latte adulterato: gli indagati vogliono tornare al lavoro

Pesaro, 14 settembre 2024 – Cinque dipendenti indagati nell’inchiesta Fattorie Marchigiane di Tre Valli Cooperlat vorrebbero tornare al lavoro. Ieri pomeriggio, infatti, è stata chiesta la revoca delle cinque misure cautelari per i destinatari dei provvedimenti firmati dal gip i giorni scorsi contenenti il divieto di entrare in azienda per sei mesi. Il giudice avrà cinque giorni per decidere. I destinatari delle misure, nell’ambito del procedimento per frode in commercio e adulterazione del prodotto, sono: Bernardo Pittalis, direttore di produzione, Roberto Manna, responsabile di laboratorio, Diego Zanchetti, addetto all’inserimento nei sistemi gestionali, Giuseppe Nucci, consulente aziendale esterno e Frediano Luconi, coordinatore dei siti di produzione. Ieri pomeriggio in tribunale a Pesaro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e, a margine dell’udienza, i loro legali hanno presentato istanza di revoca. Il pm Silvia Cecchi ha già fatto sapere che depositerà il proprio parere contrario.

I cinque indagati hanno rivestito un ruolo di responsabilità nello stabilimento di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro. Alla base della richiesta di revoca c’è la circostanza che alcuni di loro, in base a un accordo sindacale, hanno cambiato mansione e altri hanno chiuso il rapporto di lavoro con Fattorie Marchigiane.

“Questo non implica, tuttavia – commenta il pm Silvia Cecchi -, che possano svolgere lo stesso lavoro anche in altre aziende. Per questo ho espresso il mio parere contrario alla revoca”. Il 2 settembre scorso il provvedimento era stato notificato agli interessati: il comando Nas di Ancona guidato dal comandante Alfredo Russo e l’unità investigativa centrale dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Roma), su delega della procura, avevano dato esecuzione ai provvedimenti. A breve è prevista la chiusura delle indagini dopo che i consulenti tecnici termineranno l’esame del contenuto dei telefoni cellulari sequestrati agli indagati.