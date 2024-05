Latte: caso Tre Valli-Cooperlat. Fattorie Marchigiane: stop attività. E il presidente si è dimesso

Sospensione dell’attività e dimissioni del presidente. Fattorie Marchigiane tira il freno a mano e sceglie la strada della cautela. E’ il percorso intrapreso dall’azienda controllata TreValli Cooperlat coinvolta nell’inchiesta della procura di Pesaro per frode in commercio e adulterazione del prodotto. Nel corso del consiglio di amministrazione dell’altro ieri si è delineato con chiarezza lo scenario del futuro prossimo dell’azienda: una prospettiva che coinvolge da vicino i 70 lavoratori che vi lavorano. "Gianluigi Draghi, presidente di Fattorie Marchigiane, al fine di consentire alla società stessa di poter operare in assoluta e piena libertà nell’ambito dell’inchiesta in corso, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Inoltre, sempre nell’ambito della riorganizzazione della controllata Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Soc. Agricola, è stato nominato Gianpaolo Lizzi, nuovo direttore di produzione, che sarà responsabile degli stabilimenti di Colli Al Metauro e di Amandola con incarico specifico anche sulla sicurezza e sul controllo qualità. Contemporaneamente, è stata stabilita la sospensione delle attività dello stabilimento di Colli al Metauro, per consentire le attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell’intera struttura, affinché ogni funzione possa essere ripristinata al più presto al massimo delle sue capacità e potenzialità, garantendo la totale salubrità degli ambienti di produzione e dei prodotti finiti. TreValli Cooperlat vuole inoltre ribadire la totale genuinità di tutti i prodotti provenienti dagli stabilimenti di Jesi e di Amandola, che non sono interessati dall’indagine né da alcun provvedimento".

Sono trascorse due settimane da quando il Nas di Ancona guidato dal comandante Alfredo Russo, gli ispettori del Ministero e i tecnici Ast e Arpam sono entrati per la prima perquisizione nello stabilimento di via Cerbara. In quell’occasione erano state sequestrate 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari, insieme a circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti tra cui soda caustica e acqua ossigenata. Queste sono le sostanze che, secondo le ipotesi di indagine, sarebbe state utilizzate per coprire il cattivo stato di conservazione della materia prima. L’inchiesta sulla frode in commercio e adulterazione del prodotto nasce da una costola di un precedente fascicolo d’indagine per stalking occupazionale. Due sorelle di Colli al Metauro nel giugno scorso avevano presentato un esposto contro Fattorie Marchigiane alla Procura di Pesaro raccontando di atteggiamenti vessatori contro di loro ma anche delle cattive condizioni igieniche dello stabilimento. Da questo è nata la maxi inchiesta che ha coinvolto l’azienda controllata del gruppo Tre Valli Cooperlat.