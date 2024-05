L’Auditorium e quelle cicche di troppo nelle fioriere

Gentile lettore, forse esiste una specie di "segugio pesarese" di cui ora conosco il secondo esemplare. Quello che lei mi dice sulle cicche nelle due fioriere me lo riferì circa un mese fa un altro nostro concittadino il quale, per la verità, oltre che delle cicche si lamentò dello stato di "secchezza" in cui erano le piante di quelle due fioriere. Lo sa allora cosa ho fatto?

Ho preso la bici, lemme lemme sotto il caldo sono andato verso l’Auditorium, ho dato un’occhiata a come vanno i lavori dei locali che apriranno i battenti su viale Marconi, sono salito in bici sul marciapiede e confermo che le cicche sono ancora tutte lì. Non tantissime, però ci sono e, come si dice, è il principio che conta. Certo che voi "talebani" quando vi ci mettete non ne lasciare passare una. Pensate per un attimo a quelli riuniti in convegno che per ore discutevano di lavoro e di casa, di guerra e di pace, di politica e di economia. Ragazzi, ma sono sforzi al limite dell’umano e voi non gli perdonate manco una sigaretta per riprendere fiato? Lei vorrebbe dire che sarebbe bastato un portacenere e tutto era sistemato. Lo credo anch’io. Ah, secondo la versione canonica, il lupo il pelo lo perde, non lo cambia, ma è lo stesso, tanto le cicche le mette dove vuole.