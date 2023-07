"L’aula studio? Eccola" A settembre torna ’Artlab’ spazi creativi a Muraglia

"L’aula studio ve la diamo noi". Una risposta che lascia poco spazio all’immaginazione e che anzi pare riesca a risolvere un problema sollevato dagli studenti sulla mancanza di aule studio in città. Proprio loro, riunendo le forze, hanno raccolto circa 400 firme, inviandole direttamente all’amministrazione comunale, come segno di protesta per la mancanza di luoghi simili nella "capitale della Cultura". Ieri ne ha parlato il ’Carlino.

A trovare la soluzione arriva l’associazione "Tavolo Studenti", che da settembre riporterà alla luce "Artlab": un’aula studio e spazio co-working per artisti che riprenderà vita a Muraglia, in via Guerrini. "Sappiamo - dice Timoteo Tiberi, presidente dell’associazione Tavolo Studenti - che tanti sono gli studenti, universitari e liceali, che in città cercano un loro spazio per studiare, e altrettanti sono quelli alla ricerca di luoghi dove poter sviluppare il proprio talento artistico. Sono esigenze che segnaliamo da tempo e su cui lavoriamo da diversi anni. Da ultimo, vista la raccolta firme, portata avanti da oltre 400 giovani della città, per richiedere uno spazio di studio in libertà e soprattutto in orari non lavorativi, dando così la possibilità anche agli studenti lavoratori di usufruire di questi luoghi in orari serali".

Proprio per rispondere a questi bisogni, l’associazione ha aperto uno spazio simile in via sperimentale alla Stazione Gauss nel 2020 e 2021, verificando quanto fosse ampio il bisogno di questa tipologia di luoghi in città. "Ora, come ‘Tavolo Studenti’, stiamo lavorando all’apertura di uno spazio (in via Guerrini, appunto, ndr) ancora più grande, che possa dare una casa a diversi progetti artistici e a tanti studenti, diventando un luogo di incontro e scambio tra passioni, talenti e competenze", continua Tiberi. Lo spazio sarà suddiviso in diverse aree per fornire non solo tavoli studio, ma anche postazioni attrezzate per diversi lavori artigianali e creativi. Ad esempio, sono previsti: una camera oscura, spazi dedicati alla serigrafia e una sala per residenze artistiche ed esposizioni. All’interno dello spazio verranno realizzati diversi corsi ed eventi legati ad arte e cultura, ma principalmente "sarà un luogo aperto, che i giovani potranno frequentare per studiare, lavorare a qualche progetto, conoscere artisti locali e partecipare a corsi, laboratori ed eventi". Gli orari saranno modulati sulle loro esigenze, quindi "Artlab" darà una risposta anche serale alle tante esigenze degli studenti-lavoratori.

Il Comune, poi, sta realizzando ulteriori sale studio nel parco Miralfiore. "Sappiamo della problematica in questione – dice l’assessora all’Istruzione Camilla Murgia -, punteremo a tornare ad una semi-autogestione nella biblioteca delle Cinque Torri ma vogliamo lavorare sullo spazio naturalistico che ci offre il Miralfiore. Infatti, da settembre, alla ‘Serra degli Agrumi’ apriremo aule studio che potranno anche essere autogestite (principalmente indirizzate ai liceali). Idem anche nella ‘casetta Aradia’ del parco, con anche spazi pensati per la creatività".