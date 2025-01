’Launch Pad’, i vincitori

È stato il progetto ‘Esercizio ludico-sportivo per anziani e bambini’, creato da Valentina Dell’Ospedale, a vincere il concorso ‘Launch Pad’ organizzato dall’associazione Alumni Uniurb assieme alla ASD Filosport con il contributo del Comitato Uisp provinciale.

Il contest, ideato per aiutare i giovani laureati in scienze motorie a sviluppare un progetto imprenditoriale nel campo dell’attività fisica e sportiva, era partito ad ottobre ed è terminato nei giorni scorsi. Alle premiazioni, tenutesi nell’aula magna del rettorato, i singoli o gruppi partecipanti hanno potuto esporre le idee progettuali davanti ai componenti della commissione, che le ha giudicate secondo criteri di sostenibilità, innovazione e impatto sociale. E alla fine la giuria, composta da Marco Cioppi, Mauro Dini, Francesco Lucertini, Paolo Pagnini e Graziana Savino per l’associazione Alumni, dagli assessori allo sport Marianna Vetri e Gianfranco Fedrigucci, da Filomena Patella e Michele Totaro per la ASD Filosport e da Simone Ricciatti per Uisp, ha ritenuto il miglior progetto quello mirato all’esercizio ludico-sportivo: "Valentina Dell’Ospedale – spiega la commissione - ha fondato il proprio progetto su un dialogo intergenerazionale che coinvolge soggetti di età diverse in numerose attività, favorendo il rafforzamento della coesione sociale, aumentando il contatto fra le persone e la comprensione reciproca e creando relazioni significative e stimolando la crescita emotiva e sociale".

Al secondo posto, il progetto ‘Ridiamo salute al Palaferro’ presentato da Eleonora Frinu e Lucia Frezzotti, mirato a riportare attività nel campetto coperto della frazione urbinate di Mazzaferro, e al terzo posto ‘Healt Academy’ di Giulia Guercio e Leonardo Mirasole: a loro vanno i premi in denaro previsti per l’avvio delle attività presentate. Quarto e quinto posto infine per i progetti ‘Asd La Junior Cycling Academy’ di Luca Rocci e ‘Marche to bike’ di Riccardo Accorsi. Soddisfatti gli organizzatori, che non escludono una seconda edizione: "È stato bello vedere l’impegno e la passione che gli studenti e le studentesse hanno messo nel presentare i loro progetti - dice Filomena Patella, presidente di Filosport -: si sono messi in gioco con le proprie idee, investiti di fiducia e sostenuti nello sviluppo di un pensiero critico e creativo che possa andare oltre ciò che studiano nei libri".

gio. vol.