Laura Biagiotti: "Il paese che vorrei"

Sarà Laura Bagiotti la candidata a sindaco di Acqualagna per la lista civica Prospettiva Futuro. Biagiotti, 55 anni, assistente sanitaria coordinatrice lavoro nell’AST1 di Urbino nei reparti di Diabetologia e endocrinologia, è stata anche, per 18 anni, dirigente sindacale provinciale e, per 17 anni, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Pesaro e Urbino.

"Ho scelto di candidarmi perché lavorare al servizio del paese – che frequento fin da bambina con la mia famiglia e che ora vivo a pieno con mio marito Valerio – rappresenta il modo più concreto per manifestare alla comunità di Acqualagna la mia gratitudine".

Fanno parte di Prospettiva Futuro Lucio Alessandroni, Agnese Caladrini, Luca Conti, Giuseppe Fattori, Sergio Fraternali, Enrico Rombaldoni, Ylenia Rosati, Pietro Santi, Patrizia Sassetti, Oriana Spini, Mirko Tassi e Luca Vegliò.

Quali sarebbero le linee guida della sua amministrazione?

"Vorrei avere un’attenzione particolare per la comunicazione e il rapporto coi cittadini – spiega la Biagiotti –, vorrei organizzare degli incontri sui territorio con amministratori, imprese e cittadini per valutare insieme gli interventi da intraprendere, vorrei un pieno coinvolgimento delle associazioni cittadine per creare iniziative di sviluppo e un tavolo permanente sulle politiche giovanili".

Ci sarà attenzione per la salute?

"In un’area interna come la nostra è importante agevolare il ripristino dei servizi sanitari essenziali: il caso più eclatante è legato alla carenza assoluta dell’ambulatorio pediatrico. Vorrei creare uno sportello di supporto alle problematiche sociali e sanitarie, un punto di ascolto per capire i problemi e risolverli".

Turismo e pianificazione del territorio?

"Punto a valorizzare le fiere del tartufo, implementando gli spazi per la promozione del tartufo bianco nei mercati internazionali. Vorrei anche rivedere un marketing adeguato per il turismo, affinché si possa passare da quello mordi e fuggi a uno più stanziale".

Come fa la campagna elettorale?

"Con incontri per confrontarci con la gente, per chiedere direttamente cosa ritengono sia giusto per Acqualagna. La politica deve tornare al contatto con la gente e a me piace tantissimo quando i miei concittadini mi invitano per un caffè e due chiacchiere".

Andrea Angelini