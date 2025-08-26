"Laura c’è". Scalbi si candida con Forza Italia

Un altro nome si inserisce nella lista degli urbinati che si candidano a consiglieri regionali per la tornata del prossimo 28 e 29 settembre: è quello di Laura Scalbi, già consigliere comunale da due mandati e confermata un anno fa per il terzo in quota Forza Italia, nonché segretaria comunale dello stesso partito. Classe 1978, una laurea in scienze motorie e un’altra in scienza della formazione primaria, è mamma di due bambini e insegnante di sostegno in un istituto comprensivo pesarese.

Nella sua esperienza amministrativa nelle giunte Gambini I e II, è stata particolarmente attiva nelle politiche giovanili, di cui stata anche consigliere delegata fino al 2024. Alla presentazione ufficiale di Scalbi, avvenuta ieri, erano presenti la coordinatrice provinciale di Forza Italia Elisabetta Foschi, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il consigliere regionale Giovanni Dallasta e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, che ha ricordato le prime esperienze di Scalbi come consigliere.

"Per me è un onore poter rappresentare la mia città a livello regionale – ha esordito la candidata –; la città dove ho le mie radici, la famiglia, le amicizie, le relazioni. Metto da sempre un grande entusiasmo nelle attività che faccio, ad iniziare dalla politica, come accaduto in questi dieci anni con tanti episodi difficili ma anche tantissime gratificazioni".

Il motto della campagna elettorale di Scalbi sarà “Laura c’è“: "Ci sarò per ascoltare tutti: mi candido perché ho voglia ancora di ascoltare le persone, mettere la mia onestà e la mia lealtà nel pensare al bene comune. Sentire le speranza dei giovani mi dà la forza di andare avanti, e vorrei portare in Regione tutte le loro istanze ma anche quelle dei cittadini del nostro territorio, per dare ancor più forza a Urbino e costruire un territorio più forte, più giusto e più unito. Ogni cittadino, ogni famiglia e le comunità intere hanno necessità, difficoltà, idee, speranze che vanno ascoltate: sia in questa campagna elettorale che in caso di elezione metterò l’impegno proprio in questo. La parola ascolto sarà fondamentale, ascolto di chi non ha normalmente contatti con la politica, che per me è una passione, non è e non sarà un mestiere".

Conclude Scalbi: "Laura c’è con i giovani, con le persone più anziane, più bisognose, nello sport, nel sociale, sempre pronta ad ascoltare, non pensando di avere competenze in tutti i campi, ma con la consapevolezza di saper ascoltare qualunque esigenza e riportarla nelle giuste sedi, in un dialogo responsabile".