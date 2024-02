Laura Pausini alla Vitrifrigo Arena. Aggiunta una data al tour mondiale

Laura Pausini, la cantante italiana più ascoltata al mondo, torna a Pesaro per un concerto alla Vitrifrigo Arena il 23 novembre. La cantante di Solarolo, che a Pesaro si è esibita in almeno tre occasioni durante la sua carriera, ha annunciato ieri nuove date per il suo acclamato World Tour 2023/2024 compresa quella all’astronave. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile al debutto della leg americana, la Pausini e il suo management hanno deciso di allungare le tappe italiane.

Dopo 170.000 spettatori totalizzati già lo scorso 14 febbraio è arrivato a sorpresa l’annuncio di nuove date previste il prossimo inverno. I biglietti per queste nuove esibizioni saranno disponibili per i membri del Fanclub ufficiale a partire dalle 11 di questa mattina. Per coloro che non sono membri del Fanclub, la vendita generale dei biglietti si aprirà alle 11 di venerdì 1° marzo. Oltre a Pesaro le nuove date includono un debutto di prestigio all’O2 Shepherd’s Bush di Londra. Un successo quello della Pausini che non si è mai smorzato in questi tre decenni. La cantante, celebrando la sua straordinaria carriera che dura esattamente da 30 anni, ha condiviso il suo entusiasmo sui social annunciando di voler continuare a portare la sua musica in giro per il mondo.

"Non mi fermo – ha detto – perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni. L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no". Grazie alle date appena annunciate, continuerà così il tour mondiale, il decimo della sua carriera. In queste settimane, la cantante sta portando ancora la musica di “Anime parallele“ e di tutti i suoi grandi successi in Sud America, dove è amatissima.

Stasera salirà sul palco di Buenos Aires, dopo aver già conquistato il pubblico cileno nei giorni scorsi. L’annuncio delle nuove date è arrivato in un giorno molto speciale per Laura Pausini. Esattamente 31 anni fa, il 27 febbraio 1993, la cantante trionfava nella sezione Novità del Festival di Sanremo con “La solitudine“, il primo grande successo della sua carriera.

c. sal.