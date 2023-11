Laura Quaresima lascia. Al suo posto Vitali

Laura Quaresima lascia il Consiglio comunale. La consigliera (foto) di ’Liberi per cambiare’, lista del sindaco Maurizio Gambini, si è dimessa perché problemi personali e famigliari le impedivano di dedicare il giusto tempo a quell’incarico. "Come ho spiegato nella lettera, le ragioni sono solo queste – spiega –. Da fuori si potrebbe pensare che avrei potuto resistere fino a giugno, ma ho dei problemi a casa che, per quanto il tempo rimanente sembri poco, non mi permettevano più di concentrarmi sul mio incarico. Dopo aver partorito, ho partecipato alle sedute del Consiglio da remoto per un anno e mezzo: nonostante il regolamento permettesse di farlo per due volte, mi è stata data questa possibilità. Tuttavia, ora, anche nel rispetto degli altri consiglieri, ho deciso di lasciare". Nata a Urbino nel 1990, Quaresima era alla prima esperienza politica. L’elezione arrivò nel 2019: con 118 voti ottenuti, risultò la settima per preferenze, nella coalizione guidata da Gambini, entrando direttamente in Consiglio.

"Ho conosciuto un mondo per me nuovo – racconta –. Quando Gambini mi propose di candidami uscivo da un periodo brutto, dopo la malattia, e decisi di provare. La grinta c’era e andò bene, perché ebbi un riscontro positivo dalla gente che mi conosce, con mia grande soddisfazione. Negli anni, ho scoperto un mondo bello e brutto allo stesso tempo, comprese le lunghe trafile che stanno dietro all’amministrazione di un Comune: pure per chiudere una buca serve un lungo processo e queste sono cose che da semplice cittadino non sapevo. Nel 2024 non mi ricandiderò, non riuscirei a metterci lo stesso impegno di cinque anni fa. Fare la mamma assorbe tanto tempo, ma è giusto così".

La prima dei non eletti residui di Liberi per cambiare era Maura Magrini, già assessore al Bilancio nella scorsa Giunta, che però ha rinunciato, visto il già gravoso impegno come presidente Erdis e anche per evitare l’insorgere di eventuali incompatibilità tra tale incarico e quello di consigliere. Al suo posto, in Aula è entrata ieri Loredana Vitali, che era il nome successivo in lista. "Sono emozionata – ha commentato –. Ringrazio e saluto tutti, in particolare il sindaco Maurizio Gambini: già nel 2009 mi ero candidata con lui e sono sempre rimasta fedele alla lista Liberi per cambiare. Occupare questo posto è una soddisfazione, sono orgogliosa di farlo, anche se avviene solo ora. Sono una persona semplice e come tale mi presento: buon lavoro a tutti".

Nicola Petricca