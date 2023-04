Laura Rocchegiani: "La mia ’vie en blue’"

di Claudio Salvi

In occasione dell’International Jazz day un appuntamento davvero "internazionale" che vedrà tra i protagonisti un’affermata musicista pesarese: la sassofonista Laura Rocchegiani. Al Teatro Titano della Repubblica di San Marino è infatti in programma stasera (ore 21, ingresso gratuito), "La vie en blue", un concerto omaggio a George Gershwin ed Edith Piaf. Sul palco, assieme alla Rocchegiani, un’altra artista molto stimata e apprezzata: Sara Jane Ghiotti alla voce.

Laura Rocchegiani, cosa suonerete stasera?

"Celebreremo la ricchezza e l’eleganza della musica di George Gershwin e di Edith Piaf con il Gershwin Quintet e Sara Jane Ghiotti. E la potenza della musica che tesse legami solidi e duraturi come quelli di questa formazione nata 15 anni fa che ancora unisce le sue componenti con entusiasmo e passione".

Come e quando è nata la sua passione per il sassofono?

"Ho iniziato a suonarlo da piccola a 9 anni. La passione è arrivata dopo, insieme a quella per la musica d’insieme che fa muovere e incontrare i musicisti. Così come la passione per la performance inizialmente difficoltosa, da persona timida e introversa quale sono stata, e poi illuminante e travolgente".

E perché proprio uno strumento che raramente viene scelto da donne?

"Oggi non è una rarità che le donne scelgano il sassofono al pari di altri strumenti. Forse all’inizio non era il mio preferito… avrei scelto il flauto, ma vinse allora la facilità di emissione del suono del sassofono".

Ha fatto studi classici?

"Sì"

E questo amore per il jazz?

"Quel capitolo si è aperto quando mia sorella mi regalò musicassette di Gerry Mulligan e Kenny G! Ero poco più di una bambina ma gli studi iniziavano a farsi seri. Dopo tanti anni di musica classica mi sono iscritta al corso di jazz al Conservatorio Rossini dove ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Bruno Tommaso e Sara Jane Ghiotti. Ricordo che a quei tempi suonammo insieme i Sacred Concerts di Duke Ellington. Tanti anni dopo Sara Jane mi ha coinvolto nel suo lavoro discografico dedicato a Piero Ciampi e ora sono immensamente grata di trovarla di nuovo al mio fianco".

Cosa sta facendo in Danimarca?

"Sono lì per frequentare un master al Conservatorio ritmico di Copenhagen. Da insegnante di musica ho voluto concedermi un lungo periodo di formazione in un paese in cui la musica contemporanea o ’ritmica’, come la definiscono i danesi, è molto diffusa, nella società e quindi nell’educazione".

Il sogno nel cassetto?

"Molti, semplici e tutti realizzabili. Fra questi ci sono tanti progetti musicali, lavorativi e familiari. Ce n’è uno che li raggruppa tutti ed è quello di vivere la vita con creatività".