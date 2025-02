Laura Scalbi segretaria di Forza Italia: "Giovani e famiglie al centro di tutto"

Laura Scalbi è la nuova segretaria di Forza Italia Urbino, eletta ieri mattina in sede di congresso al Collegio Raffaello. Sarà un mandato dove i giovani saranno al centro. L’assemblea azzurra, partecipata e guidata dalla compattezza degli iscritti, è stata presieduta dall’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, coadiuvato dai due giovani vice presidenti Vittorio Fontanesi e Vittorio Calcatelli.

Aguzzi ha esordito ringraziando il coordinatore uscente Giuseppe Balduini "per l’ottimo lavoro svolto". Ha poi ribadito il sostegno del partito a Gambini e alla giunta forti del fatto che Forza Italia è stata la prima forza politica a sostenerlo oltre dieci anni fa. "Forza Italia è in Urbino come in Regione una forza leale – ha proseguito Aguzzi –, moderata ma che rivendica il proprio ruolo collaborando con tutte le altre componenti civiche e partitiche con l’unico obiettivo di amministrare nel miglior modo per i cittadini".

Tra gli ospiti presenti e intervenuti il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il segretario provinciale di Azione e consigliere comunale Massimo Guidi e il presidente del Consiglio comunale di Urbino Lino Mechelli. Sono intervenuti anche tutti gli altri rappresentanti dei partiti e delle liste civiche alleate: Massimiliano Sirotti per “Liberi per Cambiare“, Luca Rovetta segretario cittadino della Lega e Francesco Duranti rappresentante di Fratelli d’Italia. Laura Scalbi ha illustrato la propria mozione programmatica, incentrata sui giovani, ricordato con commozione l’incontro con Silvio Berlusconi poco dopo essere diventata mamma. Scalbi ha ribadito che "al centro della sua azione politica saranno i giovani e le famiglie. Solo così Urbino può tornare a crescere. Il partito sarà aperto a tutti e saprà rivolgersi anche ad elettori che guardavano a sinistra interpretando correttamente il mandato assegnato dal segretario nazionale Antonio Tajani e dal coordinatore regionale Francesco Battistoni". Sono seguiti diversi interventi, di cui quello uno dei giovani iscritti al partito a livello nazionale, il 14enne Cristian Fontanesi che ha cantato una canzone sui giovani e la politica, scritta e composta da lui.

Dopo gli interventi dell’assessore comunale Elisabetta Foschi, del vice segretario Luca Fraternale Meloni e del consigliere provinciale Fernanda Sacchi, Laura Scalbi è stata eletta per acclamazione e Stefano Aguzzi ha concluso ricordando le prossime tappe cruciali per Forza Italia, ovvero le elezioni regionali che si terranno in autunno: "Forza Italia sarà al fianco di Francesco Acquaroli e come cinque anni fa sarà la forza determinante per confermare il bon governo della Regione da parte del centrodestra", ha concluso Aguzzi.

Il direttivo ducale: Laura Scalbi segretaria del partito, Luca Fraternale Meloni vice segretario mentre i componenti sono Giuseppe Balduini, Luigia Moni, Elisabetta Foschi, Lucia Calabrese, Cristian Camillini e Serena Bruscaglia. Al primo insediamento verranno nominati ulteriori componenti.