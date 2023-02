L’aurea androgina del canto di Nziria

PESARO

di Claudio Salvi

Ve li ricordate i cantanti neomelodici napoletani: Nino D’Angelo in primis, ma anche Gigi D’Alessio, Gianni Celeste, Andrea Sannino, Nancy Coppola? Bene dimenticateli perché ora è il momento dell’hard neomelodico di Nziria che sarà in scena domani sera (ore 21) alla chiesa dell’Annunziata nell’ambito della rassegna Playlist. In collaborazione con Black Marmalade Records, il nuovo progetto sperimentale dell’artista ravennate di origini napoletane (al secolo Tullia Benedicta).

Nziria (termine napoletano che indica il capriccio ostinato e senza motivo dei bambini quando sono stanchi) presenta il suo album di esordio; un lavoro che le stesse note di sala definiscono "ambizioso che riprende la tradizione neomelodica napoletana". L’album Xxbrid, registrato durante il lockdown è stato pubblicato a maggio 2022 per l’etichetta di Gabber Eleganza Never Sleep è tutto volto a riscoprire le sue origini napoletane e a rileggere alcuni dei topoi della cultura partenopea. Nziria si riappropria del dialetto napoletano, che ha appreso ascoltando i suoi nonni da piccola. Sono sempre le note di sala a presentare l’artista e il suo disco.

"Attraverso un cantato potente e androgino reinterpreta le storie stereotipate, quasi archetipiche, del neomelodico, cantando di amore queer e di tutte quelle identità non statiche ma in continuo divenire. La musica neomelodica, nata a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta dopo il declino della canzone classica napoletana, diventa iconica del Meridione. Legata intrinsecamente a contesti al di fuori della legalità, attraverso i suoi testi struggenti e le sonorità pop, si è sempre fatta portavoce di una società frammentata, tormentata e poco incline ad uscire dai suoi cliché. Hard neomelodic è il termine scelto dall’artista per descrivere la sua ricerca, attraverso la quale dà forma ad uno spazio sonoro in cui generi dirompenti come il neomelodico e l’hardcore si affiancano fin quasi a confondersi, rendendo l’ibridazione un’arena per la libera autodeterminazione. Nziria immerge l’eclettico immaginario napoletano, popolato da simboli pagani, personaggi teatrali, figure chimeriche, effigi sacre e credenze iperboliche, in sofisticate sonorità all’avanguardia, ispirandosi a generi come l’hardcore gabber, la trance e l’italodance 2000, caratteristici della sua adolescenza trascorsa sulla riviera Romagnola: "Ho cercato di racchiudere in questo disco quel piccolo universo simbolico che, almeno per me, è la cultura napoletana. Alcune immagini sono reminiscenze della mia infanzia, altre invece sono cose che ho scoperto in età adulta, quando ho deciso di rivolgere lo sguardo alle mie origini e di abbracciarle con orgoglio. Ho scelto di inserire riferimenti a storia, culto, tradizioni, di celebrare la Tarantella in una chiave diversa ma in un qualche modo affine, e di iniziare il disco con una figura magica, il Femminiello, perché volevo che questo disco fosse così: ibrido, misterioso e fortunato".